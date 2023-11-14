Что запрещено делать на Кузьминки осенние - приметы и традиции 14 ноября

На Руси 14 ноября прозвали Кузьминками осенними. По другому этот праздник еще называли Кузьма и Демьян. Верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна.

Традиции Кузьминок осенних

Кузьму и Демьяна считали покровителями ремесел, домашней птицы и брака. У них в молитве просили исцеления от душевных и телесных болезней и помощи в учении.

На Осенних Кузьминках справляли "курьи именины". Хорошим подарком считалась домашняя курица. Так боярыням подносили курочек, которые, по поверью, несли целебные яйца.

Кроме того было принято убивать петуха. Из него готовили обед, а его лапы закидывали на крышу избы — чтобы куры всегда водились в доме.

Яйца. Продукты. Готовка. СС0

Что нельзя делать 14 ноября

Подавая милостыню, нельзя смотреть нищему в глаза — можно навлечь на себя беду.

Запрещено излишне тратиться — иначе вся жизнь в нищете пройдет.

Не стоит закрывать входные двери — а то благополучие не сможет зайти в дом.

Молодым девушкам нельзя грустить и оставаться в одиночестве.

Курица, петух, птица. СС0

Приметы Кузьмы и Демьяна