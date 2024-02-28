Что запрещено делать 28 февраля. Приметы и традиции Онисима Овчарника

Традиции 28 февраля

Огородники и садоводы закаливали семена. Семена выносили на мороз на заре три дня подряд, после чего заносили в тепло. По поверьям, такое закаливание морозом и солнечными лучами восходящего солнца подарит богатый урожай из этих семян.

Зимобором данный праздник зовут потому, что зима борется с весной. Весна начинает более активно проявлять себя в виде солнечных дней, тепла, таяния снега.

В старину считали, что вещи из овчины сегодня обладают обережной силой, потому стоит их использовать, чтобы защититься от неблагоприятных факторов дня. Например, если перед важным разговором утереться вещью из овчины, то все пройдёт благополучно.

Апостолу Онисиму молятся об укреплении веры, просветлении ума, защите невинно обвиненных или осужденных, избавлении от зависимости, давления со стороны начальства, от рабства и рабского положения.

Если у вас есть родственники и друзья, которые в настоящее время испытывают материальные затруднения, нужно пригласить их в гости, устроить для них ужин. Такой поступок принесет достаток как в дом хозяев, так и в дом гостей.

Овцы. CC0

Что запрещено делать в день Онисима Овчарника

планировать дела — все задуманное не исполнится;

заниматься переездом, перевозкой вещей на новое место — перевезенные вещи скоро сломаются, выйдут из строя, испортятся;

деньги в долг или вещи на время — назад не вернут;

покупки — деньги будут потрачены напрасно и на ненужные вещи;

идти в гости без подарка или угощения — к ссоре;

решать денежные вопросы как рабочего, так и семейного плана — к проблемам с финансами;

давать обещания и верить им — выполнить будет очень трудно или невозможно, обещанное вам не дадут.

Овцы CCO

Народные приметы 28 февраля

длинные сосульки на крышах — весна будет затяжная;

на закате солнце багровое и большое — в скором времени пойдет снегопад;

теплый день — теплым будет и сентябрь;

тает снег, много талой воды — к урожаю;

чистое ночное небо и яркая луна — к морозу;

лисицы неподалеку от жилищ лают — будет снегопад.

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