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Жизнь

Что за волнообразные атаки накроют Землю 22 сентября 2023 года

На текущей недели произошло несколько вспышек на Солнце. 22 сентября обстановка в магнитном поле будет неспокойна.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

С полуночи до 6:00 магнитные вспышки достигнут двух баллов. Однако днем показатель повыситься до трех баллов и метеозависимым может стать плохо.

Наиболее неблагоприятная обстановка будет с 18:00 до 21:00 по мск. Землю атакуют сильные магнитные удары в четыре балла.

Напомним, что нестабильная магнитная обстановка сгущает кровь, что может повлиять на общее самочувствие и даже вызвать инфаркт.

Чаще всего магнитные бури вызывают слабость, сильную голову боль и плохой аппетит.

Накануне Солнце было спокойно. Какие магнитные вспышки люди наблюдали 21 сентября.

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