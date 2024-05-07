Что за «Трамвай Победы» ходит в Барнауле

Сегодня, 7 мая, по улицам Барнаула ходит «Трамвай Победы». Об этом сообщает администрация города.

Сегодня в Барнауле проходит традиционная акция «Трамвай Победы». Инициативу, организованную при поддержке трамвайно-троллейбусного управления города, поддержали ученики, педагоги и родители школы № 53. В этом году акция проводится уже в пятый раз.

Участники акции заняли места в специально украшенном вагоне трамвая. Вагон был декорирован транспарантами с надписями, аналогичными тем, что были на поездах, возвращающихся с победой в 1945 году: «Домой с Победой», «Мы из Берлина!», «Мы победили!». В вагоне ехали активисты школьного музея, а также ученики, родители и педагоги школы, одетые в солдатскую форму.

Отмечается, что участники акции в течении маршрута исполняют знаменитые военные песни.

На конечных остановках трамвая пассажиров и участников акции встречают школьники, педагоги и родители школы № 53.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет праздничная программа в честь Дня Победы.

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