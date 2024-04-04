Что за тайское блюдо назвали самым худшим в мире

Жители Таиланда очень расстроились из-за того, что их традиционное блюдо прозвали самым худшим в мире.
Отмечается, что данное блюдо пришло из Южного региона. Каенг Тай Пла — это кислое карри из ферментированных рыбных внутренностей.
В социальных сетях начали размешать хештег (сохраним Каенг Тай Пла) и призывать сначала попробовать блюдо, прежде чем делать выводы.
Ранее сообщалось, что в популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.
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