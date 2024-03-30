Что за праздник Теплый Алексей и как поздравить близких 30 марта

В праздник Теплый Алексей,

Вам солнечных желаю дней,

Чтоб удача в дом стучалась,

Улыбка на губах встречалась.



От бед не слышать Вам вестей,

И дома много чтоб гостей,

Весенних солнечных деньков,

Ласковых, душевных слов.



Пусть будет в доме благодать,

Всегда к столу есть что подать,

Любовью сердце пусть живет,

Душа от радости поет.

В праздник Тёплый Алексей

От души тебе желаю

Обогретых солнцем дней,

Счастья без конца и края!



Чтоб был полон дом гостей,

И скучать не приходилось,

Замечательных друзей

Предостаточно скопилось!



Чтоб удача, как маяк,

За собой тебя манила

И, как будто добрый маг,

Все мечтанья воплотила!