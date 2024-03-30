Что за праздник Теплый Алексей и как поздравить близких 30 марта

Поздравления с Алексеем Теплым в прозе
Сегодня народно-христианский праздник — Алексей Теплый. Есть много обычаев и традиций у этого дня. Многие из них связаны с березой, поэтому желаю сегодня «пообщаться» с этим деревом и набраться здоровья и положительной энергии на весь год!
С праздником теплого Алексея! Пусть бережёт он вас от бед, болезней, неудач, врагов и завистников. Пусть будут нерушимыми ваш покой, семейный уют и счастье. Пусть радуют Вас родные и друзья, даря хорошее настроение, бодрость духа и удачу.
В этот весенний исторический праздник я от всей души и сердца хочу поздравить с прекрасным днем — Теплым Алексеем. Пусть этот праздник принесет много положительных и позитивных эмоций, пусть мысли и идеи будут чисты и благородны, пусть поступки твои будут бескорыстны и честны.
Поздравления с Алексеем Теплым в стихах
В праздник Теплый Алексей,
Вам солнечных желаю дней,
Чтоб удача в дом стучалась,
Улыбка на губах встречалась.
От бед не слышать Вам вестей,
И дома много чтоб гостей,
Весенних солнечных деньков,
Ласковых, душевных слов.
Пусть будет в доме благодать,
Всегда к столу есть что подать,
Любовью сердце пусть живет,
Душа от радости поет.
В праздник Тёплый Алексей
От души тебе желаю
Обогретых солнцем дней,
Счастья без конца и края!
Чтоб был полон дом гостей,
И скучать не приходилось,
Замечательных друзей
Предостаточно скопилось!
Чтоб удача, как маяк,
За собой тебя манила
И, как будто добрый маг,
Все мечтанья воплотила!
В день весенний поздравляю,
Теплый Алексей Вам радость принесет,
Мира, счастья и добра желаю,
Ветер весенний все печали унесет.
Пусть разлука сердце не застанет,
Будет душа солнышком сиять,
Каждый день счастливым станет,
И забудете, что значит унывать.
Вам любви, огромного терпения,
Чтоб хватало сил на все дела,
И, конечно, я желаю вдохновения,
Чтоб весна лишь к счастью привела.
Поздравления с Алексеем Теплым в смс
С Теплым Алексеем вас
Я сердечно поздравляю,
Радостных деньков прекрасных
От души вам пожелаю.
Разгуляется скорее
Пусть веселая весна,
Будет солнцем и цветами
Пусть проказница полна.
Нынче с Тёплым Алексеем
Поздравленья принимай,
Развей по ветру сомненья,
Только радость в дом пускай!
В сердце вера пусть таится,
Доброта в делах царит,
И всё нужное случится,
О чём душенька болит!
Тёплый Алексей настал,
Время дверь открыть удаче,
Каждый день, как карнавал,
Чтобы был с улыбки начат!
Пусть, как зонтик, с головой
Тебя счастье накрывает,
И успехи за тобой
Торопливо поспевают!
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