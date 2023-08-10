Что за праздник Прохоры-Пармены и что обязательно нужно сделать 10 августа

Традиции на праздник Прохоры-Пармены

День Прохора-Пармена считался праздником кузнецов. В этот день их поздравляли, угощали, благодарили за работу, щедро одаривали.

Верующие отправляются в храм, чтобы помолиться перед иконой. Считается, что данная икона покровительствует путешествующим, отправляющимся в дальний путь, тяжёлую дорогу. Также иконе молятся от недугов, эпидемий, недоброжелателей и действий врагов, о защите дома от пожара.

Садоводы и огородники занимаются активной работой на участке. Так, например, в этот день полагается выкапывать луковицы тюльпанов. Также начинают собирать урожай груш, приступают к заготовкам на зиму.

По старинным представлениям, если человек съест грушу, успокоится его буйный и беспокойный характер. Если человек стоит перед выбором, не может выбрать правильный вариант, ему нужно съесть грушу перед сном, на закате солнца — правильное решение придёт во сне или на утро, в виде озарения.

Начинается сбор урожая картофеля. Соответственно, традиционными были блюда из картошки, которых существовало и существует большое количество. К тому же, к этому времени проходил активный сбор лесных грибов, овощей и зелени на огороде, потому готовились вкусные блюда из свежих продуктов.

Если человек набрел на место, где много ягод или грибов, об этом нельзя рассказывать другим людям, иначе леший будет от урожайных лесных мест отводить.

Сон в ночь на 10 августа рассказывает о важных событиях в жизни не самого спящего, а его близких.

Рожденные в этот день отличаются добротой и жизнелюбием. Для них важно, чтобы окружающие всегда слышали их мнение. Зависят от оценки других людей, нуждаются в одобрении своих поступков и дел.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Что запрещено делать на Прохоры-Пармены

Не рекомендуется на этот день планировать продажу, обменивать одни вещи на другие. Можно сильно продешевить, столкнуться с мошенниками, нечистыми на руку людьми, пострадать, получить в обмен плохие и некачественные вещи.

Нельзя в долг давать — удача и благополучие начнут из дома уходить.

Нежелательно отправляться за покупками, особенно крупными, важными, дорогостоящими. Можно приобрести не то что нужно. Вещь вскоре придет в негодность.

Нельзя менять место жительства или работу — окажется неудачным.

Нельзя ругаться, повышать на кого-то голос, разводить сплетни, поддерживать слухи, осуждать — человек сам пострадает от этого.

Нельзя ходить за ягодами и грибами в лес с плохим настроением — домой придется вернуться с пустыми руками.

Плохой день для заключения брака — пара будет вместе недолго.

Нельзя жаловаться на свои проблемы, беды, печали — могут стать еще больше.

Нельзя хвалиться своими успехами, заработками, удачей — можно сглазить дела, все начнет рушиться.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Приметы на 10 августа

Звезды сильно мерцают — к грозе.

Утром небо тучами покрыто — возможна гроза.

Вороны кричат — к ненастью.

Грачи и галки ходят по земле — погода испортится.

Облака высоко плывут — к теплой погоде без осадков.

Утром много росы — к солнечному дню.

Туман долго не рассеивается — к ясной погоде.

Выпал иней — к ранней и суровой зиме.

Дождь без ветра — ненастье затянется.

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