Что за праздник Пантелеймон Целитель и что запрещено делать 9 августа

9 августа - народный праздник Пантелеймон Целитель и церковный день памяти великомученика и целителя Пантелеймона.

День памяти Пантелеймона целителя в 2023 году

В Православной церкви проходит День памяти великомученика и целителя Пантелеймона, который пострадал в 305 году. Родился в 275 году в Никомедии. До крещения носил имя Пантолеон. Почитается в лике великомучеников, а также как целитель.

Покровитель врачей и докторов. Пантелеймону молятся о выздоровлении, излечении болезней у себя или своих родных.

Также считается покровителем воинов, военных, солдат. Святому молятся как сами военные, так и их близкие, чтобы он защитил их от врагов.

9 августа 2023 года что можно делать

Знахари и травники отправлялись на сбор трав, листьев, плодов, кореньев, готовили лекарственные снадобья и настои. Считается, что в этот день травникам могут открыться даже самые редкие травки, которые обладают особенными свойствами.

Другое название праздника — Пантелеймон Кочанный (Кочанник). Как уже наверняка понятно из названия, созревают первые кочаны капусты. Начинался сбор урожая, приготовление блюд из свежей капусты, которыми угощали не только домочадцев и гостей, но также нищих и малоимущих.

Традиционная еда в этот день - пироги с капустой и другие капустные блюда. Кроме того, приступали к заготовкам на зиму.

Если ребенок или молодой человек съест сегодня капустный лист — учеба будет хорошо и легко даваться.

Особенно этот день подходит для лечебных и оздоровительных процедур. Сходить на прием к врачу, на массаж, какие-либо оздоровительные процедуры, следовать диете, правильному и здоровому питанию, бросить вредные привычки, записаться в спортзал или бассейн, заняться зарядкой или спортивными упражнениями дома. Все это привлечёт укрепление здоровья.

Украшали свой дом цветком подсолнуха, который срывали, приносили в жилище и ставили в вазу или другую ёмкость с водой — счастье в семью придет.

Хороший день для того, чтобы отправиться в дальнюю дорогу, путешествие, приключение.

Капуста. Огород ССО

Что запрещено делать на целителя Пантелеймона

Нельзя приступать к новым делам и задачам - работа будет провальной, либо закончится плачевно. Человек пожалеет о своем труде.

Нельзя работать в поле, косить, заниматься жатвой — к удару молнией или пожару.

Нельзя перевозить сено и зерно — к неприятностям с урожаем.

Нельзя заниматься чёрной магией, вредить другим людям, портить их здоровье и самочувствие. За такой проступок человек может быть наказан болезнями.

Нельзя ругаться с врачами, медиками, целителями, обзывать их, причинять им любой вред. В противном случае, человеку придётся ощутить всю пользу и важность врачей буквально на своем примере (к серьезному заболеванию).

Нельзя ругаться с военными, обижать их, причинять им вред. Святой Пантелеймон покровительствует воинам, и поступать плохо в их отношении не стоит, чтобы не наслать на себя гнев великомученика.

Нельзя проявлять равнодушие к чужим болезням, бедам и несчастьям, переживаниям, депрессии, стрессам, душевным страданиям. Нужно помочь всеми возможными способами — словом, делом, деньгами, обращением к специалистам.

Нельзя мелочь пересчитывать — к финансовым проблемам.

Капуста СС0

Приметы на 9 августа

Вечером навозные жуки летают низко над землёй — к хорошей погоде.

Утки кричат и плещутся в воде — к ненастью.

Иволга кричит — к дождю.

Удод кричит — к осадкам.

Куры роются в стоге сена, лазают по сеновалам — к хорошей погоде.

Рыба вьюн хорошо и легко ловится — будет дождь.

Кузнечики громко стрекочут — к сухой погоде.

Соловей распелся — к дождю.

Муравьёв рядом с муравейниками не видно — к холодной погоде или осадкам.

Заяц в капусте спрятался — в доме будет прибыль.

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