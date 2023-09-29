Что за магнитная буря пройдет выходные и как она повлияет на людей

Календарь магнитных бурь показывает, что никаких помех ждать не стоит. Мозги и техника будут работать исправно.

Однако небольшое колебание все же произойдет. Для тех, кто живет в Москве, это случится 30 сентября с 9:00 до 12:00. Именно в это время буря достигнет трех баллов. Затем она стихнет и снова забушует в 21:00. В полночь уже будет все в порядке.

Солнце. Магнитная буря. СС0

Сибирякам повезло, они вообще пряд ли ее ощутят, потому что будут спать. Буря начнется в 3 часа ночи, кончится под утро. Затем снова трехбалльное колебание пройдет в 15:00. однако вечером уже будет спокойно.

На Дальнем Востоке ситуация та же.

Как уберечь здоровье при магнитной буре

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.