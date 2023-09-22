Что за фотогеничные животные собрались в парке "Лесная сказка".

Только взгляните на эти милые мордашки.
Рысь греется на солнышке, а статный лев грозно облизывается.
Ранее мы рассказывали как студенты АГАУ будут помогать хищникам в барнаульском зоопарке «Лесная сказка».
Парк "Лесная сказка" всегда удивляет барнаульцев красотой животных и их смешным кадрам.
Только взгляните на эти милые мордашки.
Рысь греется на солнышке, а статный лев грозно облизывается.
Ранее мы рассказывали как студенты АГАУ будут помогать хищникам в барнаульском зоопарке «Лесная сказка».
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