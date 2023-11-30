Что волнует избирателей

В следующем году в Российской Федерации пройдут выборы не только Президента РФ, но и выборные кампании различных уровней, от высшего, федерального до местного. Избиратели уже сейчас формулируют свои требования и наказы. В обращениях жителей нашего региона к представителям власти как в капле воды отражается «повестка», которая будет определяющей в выборе кандидатов от различных партий и объединений.

На примере одного из приемов по личным вопросам депутата Госдумы Александра Терентьева можно понять, что же волнует избирателей.

По минимуму

Из райцентра Залесово обратились педагоги общеобразовательных учреждений. Залесовские учителя попросили разобраться с вопросом оплаты труда. По их словам, они остались единственными бюджетниками, которые не получают 100% выплаты по больничному листу, а система расчета заработной платы такова, что начисления на ставку не достигают «минималки». Александр Терентьев пообещал разобраться в ситуации, и если допущены ошибки, повлиять на их устранение.

Человек — не машина, он может ошибиться. Для этого мы и стоим на страже справедливости, чтобы вовремя выявлять недочеты, подсказывать, что нужно исправить, — отметил депутат.

Без ответственности

Житель Барнаула обратился с проблемой безнаказанности участника ДТП, по вине которого его дочь стала инвалидом. Тяжелая черепно-мозговая травма, которую получила в результате аварии молодая девушка, недавно закончившая медицинский вуз, и всего несколько дней отработавшая врачом. "Он сломал ей жизнь", — рассказывает родитель пострадавшей. Судом была признана его вина, ущерб он не возмещает, судебные приставы ничего не могут списать — нет ни дохода, ни имущества. Заявитель рассказывает, что обращался к разным юристам, но законного способа понудить к возмещению ущерба виновника, сломавшего жизнь его ребенку, нет. Он попросил Александра Терентьева помочь ему восстановить справедливость, если потребуется — внести соответствующие корректировки в закон. Думец сказал, что проговорит все обстоятельства сложившейся ситуации в Госдуме, чтобы найти выход, ведь случай этот не единичный, и закон должен защитить пострадавших в полной мере.

Месиво вместо дороги

Жители с. Баталово Шипуновского района рассказали о проблемном участке дороги от села Порожнее к их селу. Заявители называют состояние дороги "критическим", "настоящим месивом из глины и грязи". И по этому месиву ездят дети в школу (24 ученика) в соседнее село Порожнее — вернее сказать, из-за непроходимости дороги переведены на «дистант». А отсутствие нормального Интернета в селе, подрывает и этот образовательный процесс. По этой же дороге добираются беременные женщины, пенсионеры в район, потому что в селе даже ФАПа нет — сейчас они лишены возможности получать медицинскую помощь. "В данный момент к нам не сможет добраться ни скорая, ни пожарные, ни транспорт с товарами первой необходимости, — отмечают селяне. — Стоит ли говорить о повреждениях шин, подвески и других конструкций автомобилей, которые приходится ремонтировать по несколько раз в год". Заявители уверяют, что все жители села исправно платят налоги, в том числе транспортные, но вынуждены быть отрезанными от внешнего мира.

Александр Терентьев уже направил депутатский запрос в прокуратуру Алтайского края.

В приказном беспорядке

Житель Барнаула, инвалид 2 группы рассказал, как усложнился процесс получения лекарственных препаратов льготниками после принятого в 2020 году краевым минздравом приказа №397. Заявитель прописал буквально пошагово, как было и как стало, как на этот документ жалуются даже сами медики, и почему он противоречит нормам федерального законодательства. Заявитель рассказывает, что уже обращался с этим вопросом в различные инстанции, но получает, по его словам, "лишь отписки".