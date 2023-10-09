Что такое Железный купол, который должен был спасти Израиль от палестинских ракет

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Как ХАМАС удалось прорвать Железный купол?

Боевики подсчитали, какая нагрузка нужна на ПВО, чтобы боеголовки достигали своих целей. Для этого они выпустили пять тыс. ракет с территории сектора Газа. Израиль не был готов к такой массированной атаке.

При этом в пресс-службе армии еврейского государства заявили, что ХАМАС сбросил не пять тыс. ракет, а три тыс.

После массированных ракетных ударов боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля.