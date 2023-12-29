У славян тоже был календарь. От китайского он отличается животными, их количеством и качествами. 2024-й, судя по календарю наших предков, будет годом Темного Соха. Принесет ли он счастье - расскажет altapress.ru.

Новый год у славян начинался не в конце января — конце февраля, как по восточному календарю, а 20 или 21 марта — в день весеннего равноденствия. А животных было 16, а не 12.

Какие есть животное в славянском календаре

Темный Сох (Лось): 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024;

Жалящий Шершень: 1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009;

Притаившийся Лют (Волк): 1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010;

Огненная Векша (Белка): 1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011;

Жемчужная Щука: 1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012;

Бородатая Жаба: 1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013;

Дикий Вепрь: 1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014;

Белый Филин: 1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015;

Шипящий Уж: 1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016;

Крадущийся Лис:1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017;

Свернувшийся Еж: 1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018;

Парящий Орел: 1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019;

Прядущий Мизгирь (Паук): 1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020;

Кричащий Петух: 1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021;

Златорогий Тур (Бык): 1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022;

Огнегривый Конь (последний в цикле): 1927, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.

Курица, петух, птица. СС0

Принесет ли Темный Лось счастье

Первый в списке — Темный Сох или Лось. Несмотря на мрачный цвет, животное считается добрым, благородным и сильным. Этот гордый зверь всегда движется к назначенной цели, несмотря на все препятствия.

Решительным и смелым людям в год Темного Лося будет во всем везти. В том числе их черты характера помогут укрепить материальное положение.

В целом Темный Лось поддержит всех, кто будет готов двигаться вперед. Но для достижения целей нельзя обманывать или хитрить. Лось этого не простит.

Темный сох принесет приятные перемены и в любви.

Кто родился в год Темного Соха

Год Темного Соха был в 1944, 1960, 1976, 1992 и 2008 годах. Ну и будет в 2024-м. Однако стоит помнить, что по славянскому календарю смена года пройдет не в ночь с 21 декабря на 1 января, а с 20 по 21 марта.

Эти люди одни из первых почувствуют позитивное влияние Темного Лося.

Девушка. Славянка. Венок ССО

Год какого животного был 2023

Огнегривый Конь был покровителем 2023 года. Люди, рожденные под покровительством данного тотема - это люди, которые преодолевают все возможные внутренние и внешние ограничения. Они смелы, отважны и активны в движении к цели.



Огнегривый Конь помогал спортсменам, активистам, начальникам. Также он считается тотемным животным путешественников, энтузиастов.

Путешествие. Компас. CC0

Кто родился в год Огнегривого Коня

Год Огнегривого Коня был в 1943, 1959, 1975, 1991, 2007.

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