Что строго запрещено делать на Василису-льняницу: приметы и традиции 3 сентября

Традиции Василисы-льняницы
С 3 сентября дня крестьяне начинали уборку льна. В народе говорили: «Василиса о льнах радеет». Мученица Васса Алонская в народных представлениях соединилась с доброй силой или духом полей, который оберегает урожай.
Лен был незаменимым растением: из него делали ткань для пошива одежды, постельного белья и полотенец, а также использовали в лекарствах.
Кроме того люди убирали последние яблоки, чтобы дерево не истощать. Для длительного хранения отбирали здоровые плоды, без царапин, червоточин, проколов.
В огородах начинали сеять щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября. Хозяйки в деревянных бочках квасили и солили капусту.
Что нельзя делать 3 сентября?
- Не рекомендуется слушать чужие советы. Вместо пользы они принесут одни неприятности.
- Не самый удачный день, чтобы ходить в гости и принимать гостей у себя. Считается, что такие действия могут привести к раздором в семье.
- Избегайте незапланированных покупок, не сорите деньгами, иначе в ближайшем будущем ваше материальное положение может пошатнуться.
- Не поднимайте найденные на улице сережки, через которые ведьма может навести на вас порчу.
Приметы Василисы-льняницы
- Если на Фаддея ясно, то ещё четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода.
- Много желудей уродилось к этому дню – на Рождество будет много снега.
- Мыши на копнах гнезда делают – осень будет затяжной и дождливой.
- Верхушки берез пожелтели – к ранней осени.
- Много паутины – к теплу.
- В лесу рябины много – к дождливой осени. Если ягод мало, то к сухой.