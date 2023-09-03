Что строго запрещено делать на Василису-льняницу: приметы и традиции 3 сентября

В начале сентября в Древней Руси начинали уборку льна. Поэтому в народе 3 сентября прозвали Василисей-льняницей или Фаддеем проповедником. Православная церковь вспоминает Фаддея – апостола от семидесяти.

Традиции Василисы-льняницы

С 3 сентября дня крестьяне начинали уборку льна. В народе говорили: «Василиса о льнах радеет». Мученица Васса Алонская в народных представлениях соединилась с доброй силой или духом полей, который оберегает урожай.

Лен был незаменимым растением: из него делали ткань для пошива одежды, постельного белья и полотенец, а также использовали в лекарствах.

Кроме того люди убирали последние яблоки, чтобы дерево не истощать. Для длительного хранения отбирали здоровые плоды, без царапин, червоточин, проколов.

В огородах начинали сеять щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября. Хозяйки в деревянных бочках квасили и солили капусту.

Яблоки, фрукты, продукты. pixabay.com/

Что нельзя делать 3 сентября?

Не рекомендуется слушать чужие советы. Вместо пользы они принесут одни неприятности.

Не самый удачный день, чтобы ходить в гости и принимать гостей у себя. Считается, что такие действия могут привести к раздором в семье.

Избегайте незапланированных покупок, не сорите деньгами, иначе в ближайшем будущем ваше материальное положение может пошатнуться.

Не поднимайте найденные на улице сережки, через которые ведьма может навести на вас порчу.

Украшение, серьга. СС0

Приметы Василисы-льняницы