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Жизнь

Что стоит обязательно сделать на Федота Ледостава - приметы и традиции 20 ноября

20 ноября на Руси прозвали Федотов день или день Федота Ледостава. Православная церковь вспоминает Феодота Анкирского, пострадавшего за веру во Христа.

Пара ожидает ребенка. Беременность.
Пара ожидает ребенка. Беременность.
https://unsplash.com/

Традиции Федота Ледостава

Федота считали покровителем женского рукоделия. В этот день женщины молились святому и просили успеха в своем деле. С самого утра они начинали прясть.

Рыбаки отправлялись на зимнюю рыбалку. Они приговаривали: «Федот лед на лед ведет».

Особое значение этот день имел для беременных. Им необходимо быть скромными и доброжелательными — тогда роды будут легкими. Согласно приметам, в этот день все, что будет на уме у беременной женщины – будет характеризовать ребенка.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Что нельзя делать 20 ноября

  • Нельзя отпугивать птиц — они приносят счастье.
  • Запрещено думать о плохом, особенно беременным девушкам — иначе ребенок будет злым.
  • Не стоит ругаться с близкими — появятся проблемы со здоровьем.
  • Не рекомендуется вязать, но можно прясть.
Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/

Приметы Федотова дня

  • Снег идет – весной полноводие будет.
  • Галки кричат сильнее обычного – ждите снегопада.
  • Реки и ручьи льдом покрылись – к скорой и прочной зиме.
  • Гололед — холод продлится долго.
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