Что стоит обязательно сделать на Федота Ледостава - приметы и традиции 20 ноября

Традиции Федота Ледостава
Федота считали покровителем женского рукоделия. В этот день женщины молились святому и просили успеха в своем деле. С самого утра они начинали прясть.
Рыбаки отправлялись на зимнюю рыбалку. Они приговаривали: «Федот лед на лед ведет».
Особое значение этот день имел для беременных. Им необходимо быть скромными и доброжелательными — тогда роды будут легкими. Согласно приметам, в этот день все, что будет на уме у беременной женщины – будет характеризовать ребенка.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/
Что нельзя делать 20 ноября
- Нельзя отпугивать птиц — они приносят счастье.
- Запрещено думать о плохом, особенно беременным девушкам — иначе ребенок будет злым.
- Не стоит ругаться с близкими — появятся проблемы со здоровьем.
- Не рекомендуется вязать, но можно прясть.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/
Приметы Федотова дня
- Снег идет – весной полноводие будет.
- Галки кричат сильнее обычного – ждите снегопада.
- Реки и ручьи льдом покрылись – к скорой и прочной зиме.
- Гололед — холод продлится долго.