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Жизнь

Что стоит обязательно сделать на Арину Шиповницу. Приметы и традиции 1 октября

В первый день октября на Руси отмечали День Арины Шиповницы. Православные почитали память святых мучениц Софии и Ирины и начинали празднование иконы Божией матери «Целительница». В народе собирали шиповник. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Шиповник.
Шиповник.
СС0

Традиции Дня Арины Шиповницы

В народе считали, что всего в году три "Арины" — Арина – разрой берега (29 апреля), Арина-рассадница (5 мая) и Арина-осенняя – журавлиный лет. Последнюю прозвали так в честь улетающих на юг журавлей. Им желали хорошего полета и кричали вслед: «Колесом дорога».

Также 1 октября собирали шиповник. Его сушили и делали целебные отвары и настойки. Шиповник помогает при авитаминозе, простудных заболеваниях, болезнях органов желудочно-кишечного тракта.

Православные люди шли в церковь, чтобы почтить память святой Ирины и помолиться о благополучии, здоровье и семейном согласии.

Что нельзя делать 1 октября

  • Стоит отложить уборку и стирку, иначе можно привлечь большие денежные траты.
  • Нежелательно стричь волосы, чтобы случайно не укоротить судьбу.
  • Нельзя оставлять маленького ребенка одного в комнате – он может испугаться и заболеть.
  • Запрещено ругаться, ссориться и обижать близких — лучше стараться творить добро.

Приметы Шиповницы

  • Если журавли полетели на юг, то на Покров будет мороз.
  • Трещит домашняя мебель или утварь — к дождю.
  • Восточный ветер подул – сухая погода продержится ещё несколько дней.
  • Журавли полетели на Арину — первые морозы ударят через две недели.
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