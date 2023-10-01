Что стоит обязательно сделать на Арину Шиповницу. Приметы и традиции 1 октября

В первый день октября на Руси отмечали День Арины Шиповницы. Православные почитали память святых мучениц Софии и Ирины и начинали празднование иконы Божией матери «Целительница». В народе собирали шиповник. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Дня Арины Шиповницы

В народе считали, что всего в году три "Арины" — Арина – разрой берега (29 апреля), Арина-рассадница (5 мая) и Арина-осенняя – журавлиный лет. Последнюю прозвали так в честь улетающих на юг журавлей. Им желали хорошего полета и кричали вслед: «Колесом дорога».

Также 1 октября собирали шиповник. Его сушили и делали целебные отвары и настойки. Шиповник помогает при авитаминозе, простудных заболеваниях, болезнях органов желудочно-кишечного тракта.

Православные люди шли в церковь, чтобы почтить память святой Ирины и помолиться о благополучии, здоровье и семейном согласии.

Что нельзя делать 1 октября

Стоит отложить уборку и стирку, иначе можно привлечь большие денежные траты.

Нежелательно стричь волосы, чтобы случайно не укоротить судьбу.

Нельзя оставлять маленького ребенка одного в комнате – он может испугаться и заболеть.

Запрещено ругаться, ссориться и обижать близких — лучше стараться творить добро.

Приметы Шиповницы