Что спасет барнаульцев. Цитаты задержанного за взятку вице-мэра о насущных проблемах города

Предварительно, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.
Altapress.ru вспоминает, о чем говорил Шеломенцев в 2023 году и как предлагал решить проблемы барнаульцев.
Борьба с хамством водителей
На форсайт-сессии «Барнаул – образ будущего» молодые горожане говорили о желании переехать в другой регион. Одна из причин — состояние общественного транспорта и хамство водителей. О природе последнего Антон Шеломенцев рассказал, что в Барнауле нехватка водителей составляет 30%. Это сказывается на качестве работы транспорта и регулярности его движения.
"Раньше водителя могли выгнать и не принимать на любом другом предприятии. Сейчас же разбираются и все заканчивается тем, что водитель просто переходит на другое место. Из-за дефицита востребованы все - у нас 25 перевозчиков, всем не хватает кадров", — сказал чиновник.
Шеломенцев также заявил, что поиск специалистов требует системного подхода. Стало известно, что профильный комитет мэрии вместе с центром занятости и автошколами занялся вопросом о переподготовке водителей на категорию «D».
Судя по жалобам барнаульцев, эту проблему так и не решили. Недавно, например, пассажирка пожаловалась на водителя, который назвал ее дурой.
Город без пробок
При обсуждении 11-километровой дороги, которая должна соединить промзону с развязкой на Новый мост и решить проблему с пробками в Барнауле, Шеломенцев, не сомневался в ее полезности:
«Здесь – вопрос масштабный, путь в обход центра города. Думаю, что идея войдет в генеральный план и это будет первым шагом к тому, чтобы ею заняться»
О парках
О самом большом парке города "Юбилейном" и его благоустройстве, которое проходило при участии городского сообщества, заместитель мэра высказался следующим образом:
"Это самый крупный парк Барнаула, который находится на территории трех районов города, поэтому здесь сформировано множество пешеходных дорожек, связывающих отдельные районы. Также жители близлежащих районов и в зимний, и в летний периоды очень активно занимаются на территории парка различными видами спорта и просто гуляют. Те работы, которые были запланированы в этом году, позволили обеспечить более комфортное пребывание и передвижение горожан в парке."
Также он напомнил, что в 2024 году в рамках нацпроекта продолжится благоустройство "Юбилейного".
Вице-мэр прокомментировал и реконструкцию парка имени Ленина: она также не обошлась без участия горожан.
"После того, как мы получим результаты анкетирования, будет организована стратегическая сессия с максимальным учетом интересов горожан, а также с участием представителей экспертного сообщества и общественных организаций. Результаты стратегической сессии и лягут в основу проекта."
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