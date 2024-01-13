Поврежденный трамвай, неисправная теплотрасса и ночной пожар. Что произошло в Алтайском крае 13 января

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Утром 13 января в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали пост с фотографией разбитого белорусского трамвая, который еще не вышел в город. Однако позже ситуацию разъяснили в "Горэлектротрансе": при выполнении маневровочных работ буксируемый вагон незначительно повредил новый трамвай. Сейчас разбитый вагон ремонтируют за счет средств предприятия.
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Барнаульцы обеспокоились парящей теплотрассой. Из-за пара не видно пешеходов, поэтому может произойти ДТП.
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Накануне ночью в с. Чарышское вспыхнул пожар. Горели веранда, крыша и стены частного дома. Через окно спасатели вызволили двух женщин.
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Стало известно, что штаб Бориса Надеждина откроют в Барнауле. Открытие состоится в эти выходные.
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