Вандалы, "Хатико" в поле и отец-насильник. Что произошло в Алтайском крае 15 октября

Заморозки и первый снег. Когда жителям Алтайского края стоит надевать зимние сапоги.

Барнаулец хотел заработать на бирже, но лишился более двух млн рублей. Он пересылал деньги в "брокерскую" компанию.

Мужчина из Барнаула четыре года занимался сексом с собственной дочерью. Дочь защищает отца и заявляет, что все было по ее инициативе.

На трассе Барнаул-Алейск уже месяц в поле сиди немецкая овчарка.