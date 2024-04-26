Что происходит с медициной и Чехов в театре кукол. Что произошло в Алтайском крае 26 апреля

◆ Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов озвучил главные результаты региональной медицины за год. А мы решили субъективно оценить их по шкале от 1 до 10.
◆ В субботу и воскресенье в Алтайском крае ожидаются резкие перепады температур и порывистый ветер. О погоде на 27 и 28 апреля рассказали синоптики.
◆ В МЧС по Алтайскому краю сообщили о продлении особого противопожарного режима в регионе.
◆ В Барнауле отменили шествие «Бессмертного полка» и праздничные салюты на Первомай и 9 мая.
◆ Бизнесмены высказали несколько необычных идей развития Барнаула: например, построить на берегу Оби частный город для удаленщиков. Эксперты уже прокомментировали эти идеи.
(Кстати, в Барнауле продолжается масштабный молодежный конкурс на лучшее видение развития города).
◆ В театре кукол «Сказка» состоялась премьера спектакля «Чайка» от режиссера из Санкт-Петербурга Натальи Слащевой. Чехова она представила в редком жанре «театр предмета».
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