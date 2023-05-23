Что посмотреть в Новосибирске за 3 дня

В 2022 году Новосибирская область стала одним из самых посещаемых регионов Сибири. Большая часть прибывающих сюда туристов от одного до нескольких дней отводят на изучение областного центра. Что интересного стоит увидеть в городе, мы расскажем ниже. Если вы планируете поездку в столицу региона, не забудьте изучить отели Новосибирска и забронировать номера в понравившемся вам заведении.

Главная городская улица – Красный проспект

Большая часть музеев, знаковых архитектурных сооружений и памятников сосредоточена именно на этой улице, которая по праву считается главной. Следуя по ней, вы сможете увидеть множество городских достопримечательностей, заглянуть в парки и скверы, увидеть здания театров и многое другое. Частично улица имеет широкие пешеходные зоны, поэтому прогуливаться по ней комфортно и приятно.

Для самых любознательных

В городе функционирует огромное число музеев. Перечислять их все мы не будем, а приведем ТОП-5 наиболее посещаемых:

Музей железнодорожной техники и ретроавтомобилей;

Центральный сибирский геологический музей;

Музей солнца;

Историко-архитектурный музей под открытым небом;

Музей истории культуры народов Сибири и Дальнего Востока.

Если вы любите необычные места, посетите Новосибирскую ГЭС. В последнее время экскурсии на этот объект набирают популярность.

Зеленые зоны отдыха

В городе множество парков культуры и отдыха, которые понравятся и детям, и взрослым. Наиболее популярные зеленые зоны: «Березовая роща». Здесь есть: аттракционы, контактный зоопарк, веревочный парк, большое число тенистых аллей, игровые площадки для детей, большая и оборудованная спортивная зона;

«Заельцовский парк». Огромная зеленая зона, на территории которой расположились детские и спортивные площадки, аттракционы, развлекательные зона, уникальный этнопарк «Территория Сибири» и многое другое, давно стала излюбленным местом отдыха горожан;

Центральный сибирский ботанический сад. Содержит уникальную коллекцию деревьев и растений, в том числе тропических;

«Сосновый бор». В теплое и холодное время года именно этот парк становится местом проведения интересных массовых мероприятий;

Парк имени С.М.Кирова. Здесь также есть много интересного, включая аттракционы, фонтан, летнюю сцену, футбольное поле и пони-клуб. Верующие могут посетить храмы, соборы и мечети города. Таких мест в Новосибирске также достаточно.

Куда сходить с детьми?

В городе много интересных объектов, которые можно посетить всей семьей. Перечислим наиболее популярные:

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Считается одним из крупнейших в стране. Здесь проживает более 11 тысяч питомцев;

Кукольный театр;

Городской цирк;

Аквапарки;

Планетарий;

Город профессий;

Парк чудес;

Если на посещение города у вас есть всего несколько дней, рекомендуем заранее составить программу вашего путешествия, отметив на карте города те места, которые вы обязательно хотите посетить. Также заранее изучите схемы передвижения, что позволит составить более оптимальный маршрут. Не забывайте читать отзывы о понравившихся вам объектах!