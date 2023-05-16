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Какие растения могут пережить холода?

Устойчивы к низким температурам горох, бобовые, сельдерей, чеснок, пастернак, а также морковь, редис, капуста, хрен, шпинат, лук, ревень и щавель. Они могут пережить похолодание до -5 градусов без последствий.

Привыкли к майским холодам плодовые деревья и кустарники алтайских сортов: яблоня, вишня, облепиха, малина, земляника, груша. А вот европейские сорта этих деревьев переносят заморозки гораздо хуже.