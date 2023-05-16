18 мая
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Жизнь

Что посадить в огороде в холодном мае и как уберечь растения от заморозков на Алтае, рассказал эксперт

Май в Алтайском крае не слишком радует теплыми днями. Огородники начинают задумываться о том, что посадить в холодную погоду и как уберечь посадки от заморозков. На эти и другие вопросы отвечает altapress.ru.

Рассада.
Рассада.
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1
Какие растения могут пережить холода?

Устойчивы к низким температурам горох, бобовые, сельдерей, чеснок, пастернак, а также морковь, редис, капуста, хрен, шпинат, лук, ревень и щавель. Они могут пережить похолодание до -5 градусов без последствий.

Привыкли к майским холодам плодовые деревья и кустарники алтайских сортов: яблоня, вишня, облепиха, малина, земляника, груша. А вот европейские сорта этих деревьев переносят заморозки гораздо хуже.

2
Каким посадкам низкие температуры вредны?

Категорически не выносят холода помидоры, баклажаны и перцы. Также плохо переносят заморозки виноград, крыжовник и голубика.

Из плодовых деревьев теплолюбивыми остаются абрикосы, яблони, слива и вишня.

Эксперты рекомендуют не высаживать растения в открытый грунт до 10 июня.

Кабачки, урожай, овощи, продукты.
Кабачки, урожай, овощи, продукты.
pixabay.com/
3
Как уберечь растения от заморозков?

Наиболее эффективным средством защиты от заморозков будет укрывание. Идеально подойдет особый нетканый материал, который пропускает ультрафиолет и влагу и спасает культуры от низких температур.

Также можно использовать подручные средства: коробки из плотного картона, стеклянную тару, пластиковые бутылки и ведерки.

Эксперты советуют накрывать растения осторожно, чтобы укрывной материал не контактировал с листиками и верхушками растений.

4
Грелки и подкормки

Посадки согреют в холодные ночи самодельные грелки. Садоводы используют бутылки с водой или обычные булыжники. Их раскладывают рядом с растениями в теплый день. Потом они будут отдавать накопленное тепло ночью.

Также растения выручат подкормки. Хорошо подойдут растворы удобрений с высоким содержанием калия, фосфора. Растения поливают под корень за 10-11 часов до того, как ударит мороз.

Работы в саду, огороде
Работы в саду, огороде
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5
Экстренная помощь растениям

В период пика заморозка садоводы прибегают к экстренным методам - орошению и окуриванию.

В первом случае, растения орошают из лейки или шлангом – распылителем за несколько часов до заморозков. Влага начинает активно испаряться, а воздух - разогреваться, не позволяя холоду опуститься к корням растений.

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