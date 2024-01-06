Что запрещено носить 6 января. Народные приметы в Сочельник

6 января - канун Рождества, или Сочельник. Иначе день называют Сочевник. Название произошло от особого блюда - Сочева. Оно состоит из орехов, меда и пшеницы. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связана эта дата.

Народные традиции 6 января

В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки ходили по домам, распевали песни-коляды и просили у хозяев угощение и деньги. Девушки гадали: откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане, здоровье прибавится.

Поздним вечером за столом собиралась вся семья. Эта традиция начиналась «вечеря». Обычно застолье проходило в родительском доме. Для Сочельника готовили праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном. Украшали и деревья в садах — обвязывали стволы соломой. Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти.

На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Люди говорили: "на святой вечер ткать — несчастью угождать".

6 января запрещается трудиться и ссориться. Также нельзя носить темную одежду. А светлая - наоборот, рекомендуется.

Домашняя одежда. unsplash.com

Народные приметы 6 января

Ясный день — к богатому урожаю летом.

Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.

Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.

Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится гречка.

Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.

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