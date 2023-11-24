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Жизнь

Что обязательно нужно приготовить на обед 24 ноября: народные приметы на Федора Студита

24 ноября отмечается народно-христианский праздник Федор Студит. По-другому его называют Федор Студеный, Студенец, Федор Мороз, Федоровы ветры, Федор поминальник и Федор заступник.

Мороз. Дорога.
Мороз. Дорога.
СС0

Народные традиции 24 ноября

Наши предки считали, что в этот день Федор начинает студить землю. Погода сегодня обычно стояла холодная, поэтому праздник назвали Студит. В народе говорили: «Федор Студит землю студит».

На Федора обязательно нужно было варить на обед щи. Наши предки считали, что от этого зависит температура зимой. Чем больше горячих щей, тем теплее будет зима.

24 ноября девушки гадали на суженого. Для этого брали головку чеснока, очищали ее и считали чубчики. Если их количество было четным, то в ближайший год будет свадьба, а если нечетным, то еще год сидеть в девках. Также было принято перед сном съесть что-то соленое и сказать: «Суженый-ряженый во сне приди, мне водицы принеси». В сновидении должен был прийти будущий муж.

Зима, мороз, метель.
Зима, мороз, метель.
СС0

Что нельзя делать на Федора Студита

  • Нельзя ругаться, сквернословить, вступать в конфликты — к серьезным проблемам в будущем.
  • Если вы оказались в чужом доме, нельзя громко веселиться, смеяться, танцевать и предаваться другим развлечениям — можно оставить свою радость в чужом доме.
  • Нельзя унывать — такое настроение надолго закрепится.
  • Нельзя лениться — к финансовым потерям.
  • Нельзя готовить, если у вас плохое настроение — еда впитает в себя негативные мысли и эмоции, ваше настроение передастся другим.
Иней. Мороз.
Иней. Мороз.
СС0

Народные приметы 24 ноября

  • С Мартынова и Студитова дня зима встает на ноги.

  • Если светит солнце, то погода скоро испортится и похолодает.

  • Идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще случатся оттепели.

  • Если на улице тепло, то зима будет теплой и наоборот.

  • Сильные ветры в этот день сулят холодную зиму.

  • Если ночное небо усыпано звездами, то год будет грибным и ягодным.

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