Что нужно обязательно сделать в Максимов день: приметы и традиции 3 февраля

Традиции Максимова дня
Святого Максима называли Максимом-утешителем и Максимом Исповедником. Его считали помощником в бедах и утешителем в обидах. В день его памяти вспоминали добрым словом людей, когда-то пришедших на помощь.
Супруги в этот день во двор входили, обязательно держась за руки. Они подходили к деревьям и вместе стряхивали с них иней, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».
Святому молились о заступничестве сирот и вдов. А также о благополучии семьи.
Что нельзя делать 3 февраля?
- Нельзя в этот день ругаться с родными и близкими.
- Запрещено отказывать от помощи.
- Не стоит игнорировать звонки и сообщения близких.
- Не рекомендуется оставлять гостей и родных голодными.
- Нельзя давать соль взаймы - можно отдать благополучие.
Приметы Максимова дня
- Ясная погода – к ранней весне.
- Ясная заря – к морозу.
- Если день погожий, то и весна пригожая будет.
- Холодный и сухой день – к жаркому августу.
- Месяц будто в тумане — зерно уродится.
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