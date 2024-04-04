5 апреля
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Жизнь

Что нового (и старого) ждет охотников в Алтайском крае в 2024 году, рассказывает altapress.ru

На вопросы жителей региона об охоте в 2024 году ответил врио министра природных ресурсов и экологии края Андрей Стрелковский.

Охота.
Охота.
minprirody.alregn.ru
1
Сколько длится сезон охоты?

На водоплавающую дичь: с 7 по 16 апреля почти для всех районов. Для 10 районов охота разрешена с 27 марта по 5 апреля. Это Калманский, Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы.

На селезней с использованием живых подсадных уток: на всей территории края с 1 апреля по 6 мая.

На бурого медведя: с 1 апреля по 30 мая.

На боровую дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп): с 27 апреля по 6 мая.

На серую ворону: с 27 марта по 6 мая.

2
Можно ли приехать до начала открытия охоты, чтобы обустроиться?

Нет, нельзя.

Если вы находитесь на охотничьей территории с орудиями охоты, добычей, собаками охотничьих пород или ловчими птицами, вы нарушаете правила. За это грозит административное наказание.

3
Как изменились нормы добычи?

Нормы остались такими же, как в прошлом году.
Полная информация для охотников — на сайте минприроды края.

4
Интерес охотников к добыче соболей и медведей продолжает снижаться?

Тенденция снижения интереса охотников к добыче соболей в крае сохраняется. Освоенность квот по итогам 2023 года составила 61% (в 2022 году было 62%).

Процент освоения медведя, наоборот, подрос на 8,5% и составил 38,5 %.

Отлов и разведение соболей по федеральной программе успешно продолжается.

5
Какие нормы добычи весной на гуся и утку?

Разрешено добывать гуся (гуменник, белолобый) — одного в день, и трех — за всю весну; уток — пять в день, и 20 — за весь сезон.

Гуся серого весной добывать нельзя.

Полная информация для охотников — на сайте минприроды края.

6
Какая площадь общедоступных угодий?

Сейчас площадь — 3348806 га. Это 21,19% от всей площади охотничьих территорий. По закону этот процент должен быть не менее 20. У нас в крае все соблюдено.

7
Как изменились правила охоты?

Правила остались те же. Изменились только сроки и территории весенней охоты на водоплавающую дичь.

8
Какие документы нужны, чтобы охотиться?

При себе нужно иметь:

  • охотничий билет;
  • разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
  • если охотитесь в общедоступных угодьях — разрешение;
  • если охотитесь в закрепленных угодьях — разрешение и путевку;
  • если охотитесь на иной территории, в том числе особо охраняемой природной территории — разрешение;
  • если охотитесь с ловчей птицей — разрешение на содержание и разведение.
9
Как получить охотничий билет?

Есть несколько способов:

  1. Обратиться лично в минприроды края. В районах можно обратиться к уполномоченному должностному лицу министерства.
  2. Отправить в министерство заявление и прилагаемые к нему документы почтовым отправлением с описью вложения или в электронном виде на эл. почту министерства.
  3. Обратиться в МФЦ.
  4. Через Госуслуги.
10
Как регулируются цены на путевки в закрепленные угодья?

Устанавливают цены и продают путевки сами охотпользователи. Государство не имеет права вмешиваться.

Цены назначаются исходя из затрат на осуществление охотхозяйственной деятельности (биотехнические мероприятия, охотничий контроль и т.п.).

11
Где можно посмотреть результаты учета численности охотничьих ресурсов за зиму?

Ознакомиться с ними можно на сайте минприроды Алтайского края в разделе охотничье хозяйство/учет животного мира.

12
Можно ли использовать нарезное оружие на пернатую дичь?

Нет, весной это запрещено. Разрешено в другие периоды — на рябчика, тетерева, глухаря, а также белую и тундряную куропаток. Подробности можно посмотреть в Правилах охоты.

Всего в крае более 74 тыс. охотников.

За нарушение правил охоты грозит административная ответственность. Мерой наказания может быть штраф от 500 до 4 тыс. рублей (с конфискацией орудий охоты или без) или лишение права охотиться на срок до двух лет.

В крае проводится круглосуточное патрулирование охотничьих угодий. Выявили уже более 30 случаев нарушений.

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