Что нового (и старого) ждет охотников в Алтайском крае в 2024 году, рассказывает altapress.ru

На водоплавающую дичь: с 7 по 16 апреля почти для всех районов. Для 10 районов охота разрешена с 27 марта по 5 апреля. Это Калманский, Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы.
На селезней с использованием живых подсадных уток: на всей территории края с 1 апреля по 6 мая.
На бурого медведя: с 1 апреля по 30 мая.
На боровую дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп): с 27 апреля по 6 мая.
На серую ворону: с 27 марта по 6 мая.
Нет, нельзя.
Если вы находитесь на охотничьей территории с орудиями охоты, добычей, собаками охотничьих пород или ловчими птицами, вы нарушаете правила. За это грозит административное наказание.
Нормы остались такими же, как в прошлом году.
Полная информация для охотников — на сайте минприроды края.
Тенденция снижения интереса охотников к добыче соболей в крае сохраняется. Освоенность квот по итогам 2023 года составила 61% (в 2022 году было 62%).
Процент освоения медведя, наоборот, подрос на 8,5% и составил 38,5 %.
Отлов и разведение соболей по федеральной программе успешно продолжается.
Разрешено добывать гуся (гуменник, белолобый) — одного в день, и трех — за всю весну; уток — пять в день, и 20 — за весь сезон.
Гуся серого весной добывать нельзя.
Полная информация для охотников — на сайте минприроды края.
Сейчас площадь — 3348806 га. Это 21,19% от всей площади охотничьих территорий. По закону этот процент должен быть не менее 20. У нас в крае все соблюдено.
Правила остались те же. Изменились только сроки и территории весенней охоты на водоплавающую дичь.
При себе нужно иметь:
- охотничий билет;
- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
- если охотитесь в общедоступных угодьях — разрешение;
- если охотитесь в закрепленных угодьях — разрешение и путевку;
- если охотитесь на иной территории, в том числе особо охраняемой природной территории — разрешение;
- если охотитесь с ловчей птицей — разрешение на содержание и разведение.
Есть несколько способов:
- Обратиться лично в минприроды края. В районах можно обратиться к уполномоченному должностному лицу министерства.
- Отправить в министерство заявление и прилагаемые к нему документы почтовым отправлением с описью вложения или в электронном виде на эл. почту министерства.
- Обратиться в МФЦ.
- Через Госуслуги.
Устанавливают цены и продают путевки сами охотпользователи. Государство не имеет права вмешиваться.
Цены назначаются исходя из затрат на осуществление охотхозяйственной деятельности (биотехнические мероприятия, охотничий контроль и т.п.).
Ознакомиться с ними можно на сайте минприроды Алтайского края в разделе охотничье хозяйство/учет животного мира.
Нет, весной это запрещено. Разрешено в другие периоды — на рябчика, тетерева, глухаря, а также белую и тундряную куропаток. Подробности можно посмотреть в Правилах охоты.
Всего в крае более 74 тыс. охотников.
За нарушение правил охоты грозит административная ответственность. Мерой наказания может быть штраф от 500 до 4 тыс. рублей (с конфискацией орудий охоты или без) или лишение права охотиться на срок до двух лет.
В крае проводится круглосуточное патрулирование охотничьих угодий. Выявили уже более 30 случаев нарушений.
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