Что ни в коем случае нельзя делать 18 ноября: народные приметы на День Ионы

Народные традиции 18 ноября
В День Ионы девушки молились о том, чтобы небеса им послали хороших женихов. Считалось, что сегодня по белу свету катится чье-то счастье, как обручальное кольцо. Девушки приманивали это счастье, разбрасывая рано утром у дома мелкие монетки и поделки, сделанные своими руками.
Если 18 ноября в кроватку к ребенку положить чистый веник и точно такой же взять его матери, то они будут здоровы и счастливы в течение всего года.
Нельзя принимать в этот день важные решения или заключать какие-либо сделки. От серьезных дел лучше воздержаться, так как это сулит большие неудачи.
Если в День Ионы совершить крупную покупку, то она не прослужит долго.
Наши предки в этот день затевали уборку дома. Считалось, что так можно не только навести чистоту, но и избавить свою обитель и домочадцев от негатива. После уборки обычно перекрещивали углы дома и окропляли святой водой, прочитав молитву «Отце Наш».
Народные приметы 18 ноября
- Луна находится в дымке – скоро будет затяжное ненастье.
- На ветках ивы виден иней – зима будет длительной.
- Много инея видно – жди оттепели в ближайшее время.
- Снег ложится на землю неровно – в следующем году урожай ржи будет богатым.
- Дует северный ветер, но небо ясное – жди похолодания.
- Если сходить в баню - весь следующий год здоровым будешь.