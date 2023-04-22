Что нельзя делать в Субботу Светлой седмицы. Приметы и традиции на 22 апреля

Традиции в Субботу Светлой седмицы
Праздник называется Вадимом Ключником по той причине, что Православная церковь чтит память святого преподобномученика Вадима, архимандрита, который жил в IV веке.
В старину было принято отправляться к источникам (ключам, родникам) для того, чтобы их почистить после зимы. Из этих же ключей умывались и пили — для здоровья.
Если к этому моменту потеплело и в лугах появилась первая трава, то начинали выгон скота. Запасались продуктами, чтобы весь год прошел в сытости и проблем с деньгами не было.
Сон в ночь на 22 апреля может подсказать, как уберечь себя и свое здоровье. В связи с этим, во сне вы можете увидеть себя со стороны, и таким образом понять свои главные проблемы, с которыми нужно разобраться в первую очередь.
Рожденные в этот день очень организованные и предприимчивые, способны просчитывать шаги и действия наперед.
Нередко такие люди кажутся одиночками, но происходит это не из-за того, что они закрытые от всего мира и не любят людей, а потому, что постоянно находятся на пути к успеху, занимаются своими делами.
Что нельзя делать в Субботу Светлой седмицы
- Нельзя стричься, окрашивать волосы, посещать парикмахерские или салоны красоты — привлечь неприятности.
- Нужно как можно внимательнее относиться к воде, обращаться с ней бережно. Пролить воду в такой день — беды на семью навлечь, к печали.
- Нельзя врать, обманывать, предавать, разводить о ком-то сплетни — самому от такого же придётся пострадать.
- Нельзя задумывать недоброе, делать зло, продумывать план мести или мстить — такие мысли и поступки навредят человеку, вернутся к нему самому.
- Не полагалось мести в доме веником — здоровье и благополучие вымести.
- Нельзя есть из посуды, на которой есть сколы и трещины — к несчастью.
- Нельзя пользоваться чужими полотенцами и носовыми платками — чужие слезы можно на себя перенять.
- Нельзя двоим или большему количеству людей одновременно смотреть в одно зеркало — один будет любим и окажется счастлив, а другой будет много страдать.
- Чужие вещи и аксессуары нельзя надевать и носить — можно свою судьбу поменять в худшую сторону.
- После захода солнца нельзя в долг давать — вернуть отданное будет крайне сложно.
- Свободным девушкам нельзя на подоконнике сидеть — долго не удастся найти жениха и выйти замуж.
- Нельзя дарить бесполезные подарки — такими же бесполезными окажутся умения, знания и опыт.
- На столе нельзя стелить или оставлять скатерть с дыркой или дырками — притянет в дом бедность.
- Нельзя делать крупные приобретения — быстро придут в негодность, сломаются, испортятся.
Народные приметы в Субботу Светлой седмицы
- Звездное небо — к урожаю пшеницы.
- Пасмурное небо — будет много сорняков.
- Ветер — к хорошему урожаю.
- Иней или туман — лето подарит хороший урожай.
- На закате облака окрасились в красноватые оттенки — завтра будет ветер.
- Одуванчики зацвели — к стабильному теплу.
- Во время дождя на лужах образуются пузыри — к затяжным осадкам.
- Восходящее солнце белого цвета — перед дождём.
- Сороки летают высоко — день предстоит сухой.
- У березы много сока — к дождливому лету.