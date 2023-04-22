Что нельзя делать в Субботу Светлой седмицы. Приметы и традиции на 22 апреля

22 апреля проходит народный праздник Вадим Ключник и церковный Суббота Светлой седмицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Субботу Светлой седмицы

Праздник называется Вадимом Ключником по той причине, что Православная церковь чтит память святого преподобномученика Вадима, архимандрита, который жил в IV веке.

В старину было принято отправляться к источникам (ключам, родникам) для того, чтобы их почистить после зимы. Из этих же ключей умывались и пили — для здоровья.

Если к этому моменту потеплело и в лугах появилась первая трава, то начинали выгон скота. Запасались продуктами, чтобы весь год прошел в сытости и проблем с деньгами не было.

Сон в ночь на 22 апреля может подсказать, как уберечь себя и свое здоровье. В связи с этим, во сне вы можете увидеть себя со стороны, и таким образом понять свои главные проблемы, с которыми нужно разобраться в первую очередь.

Рожденные в этот день очень организованные и предприимчивые, способны просчитывать шаги и действия наперед.

Нередко такие люди кажутся одиночками, но происходит это не из-за того, что они закрытые от всего мира и не любят людей, а потому, что постоянно находятся на пути к успеху, занимаются своими делами.

Весна. Цветы в горах. СС0

Что нельзя делать в Субботу Светлой седмицы

Нельзя стричься , окрашивать волосы , посещать парикмахерские или салоны красоты — привлечь неприятности.

окрашивать волосы посещать парикмахерские или салоны красоты — привлечь неприятности. Нужно как можно внимательнее относиться к воде , обращаться с ней бережно. Пролить воду в такой день — беды на семью навлечь , к печали.

обращаться с ней бережно. Пролить воду в такой день — беды на семью навлечь к печали. Нельзя врать , обманывать , предавать , разводить о ком-то сплетни — самому от такого же придётся пострадать.

обманывать предавать разводить о ком-то сплетни — самому от такого же придётся пострадать. Нельзя задумывать недоброе , делать зло , продумывать план мести или мстить — такие мысли и поступки навредят человеку , вернутся к нему самому.

делать зло продумывать план мести или мстить — такие мысли и поступки навредят человеку вернутся к нему самому. Не полагалось мести в доме веником — здоровье и благополучие вымести.

Нельзя есть из посуды , на которой есть сколы и трещины — к несчастью.

на которой есть сколы и трещины — к несчастью. Нельзя пользоваться чужими полотенцами и носовыми платками — чужие слезы можно на себя перенять.

Нельзя двоим или большему количеству людей одновременно смотреть в одно зеркало — один будет любим и окажется счастлив , а другой будет много страдать.

а другой будет много страдать. Чужие вещи и аксессуары нельзя надевать и носить — можно свою судьбу поменять в худшую сторону.

После захода солнца нельзя в долг давать — вернуть отданное будет крайне сложно.

Свободным девушкам нельзя на подоконнике сидеть — долго не удастся найти жениха и выйти замуж.

Нельзя дарить бесполезные подарки — такими же бесполезными окажутся умения , знания и опыт.

знания и опыт. На столе нельзя стелить или оставлять скатерть с дыркой или дырками — притянет в дом бедность.

Нельзя делать крупные приобретения — быстро придут в негодность , сломаются , испортятся.

Цветы.Солнце. Лето. СС0

Народные приметы в Субботу Светлой седмицы

Звездное небо — к урожаю пшеницы.

Пасмурное небо — будет много сорняков.

Ветер — к хорошему урожаю.

Иней или туман — лето подарит хороший урожай.

На закате облака окрасились в красноватые оттенки — завтра будет ветер.

Одуванчики зацвели — к стабильному теплу.

Во время дождя на лужах образуются пузыри — к затяжным осадкам.

Восходящее солнце белого цвета — перед дождём.

Сороки летают высоко — день предстоит сухой.

У березы много сока — к дождливому лету.

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