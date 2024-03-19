Что нельзя делать в Константинов день. Приметы и традиции 19 марта

Традиции Константинова дня

В старину люди выходили к колодцам и вытаптывали вокруг них круги. Ритуал помогал защитить источник воды от происков нечистого. Первый круг обязательно вытаптывал мальчик по имени Константин.

В этот день из колодца могли пить только его хозяева. К нему не подпускали других людей, так как ведьмы и колдуны, чтобы навести порчу, старались испить воды из чужого колодца — вода окажется порченой, будет насылать на домочадцев болезни.

Вода в колодцах, родниках и источниках, а также талая вода в этот день обладает целебной силой.

Если еще не прилетели ласточки, то их зазывали, пели песни-заклички, делали выпечку в виде птичек. Именно с прилётом ласточки начинается настоящая и теплая весна.

Первые весенние цветы в снегу. Светлана Казина, vk.com/svetlana_kazina

Что нельзя делать 19 марта

Нельзя попусту тратить воду, набирать ее больше нужного, обходиться с ней неуважительно, тратить без меры, плескаться — это принесет неудачу.

Нельзя пить из чужого колодца или из чужой чашки — в своем колодце вода пересохнет, начнутся проблемы с доходом.

Возле колодца нельзя ругаться, выпивать, вести себя неподобающе — на живых из колодца смотрят умершие родственники.

Мамам нельзя весь день проводить с ребенком, потому приглашали родственников или отводили ребенка к родственникам хотя бы на пару часов. В противном случае ребенок может вырасти эгоистичным и капризным.

Нельзя мыть пол и стирать. В других работах, где необходима вода, необходимо тратить её максимально экономно.

Первые весенние цветы в снегу. Светлана Казина, vk.com/svetlana_kazina

Народные приметы в Константинов день

По приметам, прилетает белый аист. Увидеть белого аиста сегодня — к удаче в текущем году.

Дятел стучит — к долгому похолоданию.

Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.

Суставы крутит — к непогоде.

Утром мороз — впереди будет ещё 40 заморозков.

Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.

Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.

Лед на реках тонет — к неурожайному году.

Увидеть белого зайца, который не поменял шерстку с зимы — еще предстоят снегопады.

Во время свадьбы пошел дождь — к слезам; сильный ветер — брак окажется несчастливым; светит солнце или тихо падает снег — семья окажется крепкой.

Свадебный поезд, кортеж, авто переедет кошку или собаку — детей не будет.

Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.

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