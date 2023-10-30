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Жизнь

Что можно и нельзя делать на Осия Колесника - приметы и традиции

30 октября на Руси отмечали день Осия Колесника. Православная церковь чтит память пророка Осия – первого из двенадцати меньших пророков.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Традиции Осия Колесника

Осия Колесника считали покровителем тележного транспорта — недаром его имя созвучно со словом "ось".

Особенно часто к нему обращались в преддверии зимы. Люди сменяли телегу на сани. Перед этим мужчины приводили транспорт в порядок: чистили, чинили, смазывали смолой и дегтем.

По этому поводу в народе говорили: «На пророка Осию колесо с осью прощается».

В этот день по скрипу колеса на телеге определяли, каким будет урожай в следующем году. Если оно не скрипит, то урожай будет хорошим.

Заморозки. Первый снег.
Заморозки. Первый снег.
СС0

Что нельзя делать 30 октября?

  • Запрещено ходить в баню — вода может смыть защиту от болезней.
  • Не стоит в этот день посещать салоны красоты и парикмахерские — через голову могут передать чужие проблемы.
  • Нельзя делиться своей радостью с чужими людьми — можно сглазить.
  • Не рекомендует ходить целый день в одной и той же одежде — нечистая сила навлечет беду.
Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Приметы Осия Колесника

  • Кошка спит крепко – к теплу.
  • Домашний гусь крыльями машет – к дождю.
  • Аквариумные рыбки из воды выскакивают – к непогоде.
  • Солнце тучами заволокло – к дождю.
  • Белый и блестящий месяц – к похолоданию.
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