Что можно и нельзя делать на Иоанна Богослова

Традиции Иоанна Богослова
По народным поверьям, Иоанн Богослов считается покровителем художников, иконописцев, всех, кто так или иначе связан с изобразительным искусством. Святому молятся о даровании вдохновения, таланта, помощи в сложной творческой работе.
Также в этот день сваты ходят в гости к потенциальным невестам.
Сон в ночь на 9 октября может показать те важные моменты в жизни, ситуации и обстоятельства, которые человек по какой-то причине игнорирует, и тем самым упускает что-то важное.
Осень. Листья
СС0
Что нельзя делать на Иоанна Богослова
- Брать в руки острые предметы — к ссорам и скандалам, проблемам с окружающими людьми.
- Вступать в конфликт с родственниками — к общей семейной беде.
- стричься, делать прическу и проводить другие манипуляции с волосами — процедура окажется неудачной.
- Есть лук и чеснок, употреблять их также в составе других блюд — души умерших будут ночью пугать.
Осень. Листья
СС0
Народные приметы на 9 октября
- Снег — зима начнется 21 ноября.
- Снег выпал днем — скоро растает.
- Снег выпал ночью — долго пролежит.
- Дождь со снегом — в январе будет три сильных оттепели.
- Солнечный день — июнь будет холодный, с частыми дождями.
- Дождь — три последующих недели будут мокрыми.
- Солнце садится в тучи или облака — к ненастью.
- Красный закат — к ветреной погоде.
- Тусклые звезды — к осадкам.
- Тетерев на верхушке дерева — к ясной погоде.
- После долгого затишья подул ветер — осадки принесет.
- Грачи улетели — скоро выпадет первый снег.