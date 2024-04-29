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Жизнь

Что категорически нельзя делать 29 апреля

29 апреля на Руси отмечали Иринин день или Ирину рассадницу. Православная церковь почитает мучениц Агапию, Ирину и Хионию. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах этого дня.

Что нельзя делать 29 апреля?

  • Не стоит рвать и топтать растения — иначе от отвернется удача.
  • Нельзя нецензурно браниться, завидовать кому-либо, ревновать близких и оскорблять людей — каждое негативное слово может обернуться против вас.
  • Нельзя ссориться с любимым человеком — а то нескоро помиритесь.
  • Не следует выяснять отношения супругам, иначе они могут развестись.
  • Не рекомендуется ходить на охоту, потому что в дом может прийти беда.

Приметы Ирины рассадницы

  • Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.
  • Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
  • Птичья стая по небу пролетела — добрый знак.

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