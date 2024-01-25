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Жизнь

Что известно о полнолунии 25 января и как оно отразится на разных знаках зодиака

Первое полнолуние в 2024 году несет название Волчья Луна. Каким представителям оно принесет успех, а каким лучше быть осторожнее расскажет altapress.ru.

Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Сайт космонавта Олега Артемьева

Почему "Волчья Луна"?

Свое название первое полнолуние года получило от древних индейцев. Они считали, что животные в эти дни сильнее страдают от морозов и отсутствия пищи, поэтому выходят на охоту и сообщают друг другу информацию с помощью воя.

Что стоит ожидать от первого полнолуния года?

Волчья Луна не принесет больших проблем, несмотря на то, что это время издавна считалось мрачным. Всему виной полнолуние в созвездии Льва. Это позволит проявить себя, продвинуться по карьерной лестнице, начать свое дело и достичь поставленных целей.

Но получить все и сразу удастся не всем. Других знаков зодиака в период полнолуния (25-27 января) ожидает спокойная жизнь.

Однако есть риск столкнуться с бессонницей, поэтому стоит взять отдых от социальных сетей, проводить время с близкими и чаще выбираться гулять. На это время стоит отказаться от алкоголя, перенапряжения, а также не стоит перегружать себя спортом.

Знаки Зодиака.
Знаки Зодиака.
из открытых источников в интернете

Для каких знаков зодиака полнолуние станет благоприятным периодом

Лев

Представителям огненной стихии стоит прислушаться к интуиции. Именно она станет ключом к достижению поставленных целей. У львов есть возможность продвинуться по карьерной лестнице, начать свое дело и достичь поставленных целей.

Но чтобы чего-то добиться, нужно будет чем-то пожертвовать. Таким образом, придется выбирать между карьерой и личной жизнью, стоит получше задуматься о своих желаниях.

Полнолуние для Львов не враг, а помощник, но для начала стоит определиться чего вы хотите в первую очередь.

Стрелец

Продолжая разговор о представителях огненной стихии, стрельцы обретут путь к богатству. Луна настроена положительно к этому знаку зодиака, но чего-то запредельного ждать не стоит. Стрельцам придется потрудиться, будет казаться, что силы на исходе, но стоит потерпеть.

Волчья Луна даст Стрельцам силы на "второе дыхание". Именно у этого знака зодиака после полнолуния 25 января жизнь изменится в любом случае.

Стоит начать доверять Высшим силам и найти поддержку у близких людей.

Водолей

Воздушный знак среди огненных тоже будет награжден за свои старания. Но, чтобы изменить свою жизнь, Водолеям придется пойти на сделку с совестью. Представителям воздуха стоит задуматься готовы ли они пожертвовать своей репутацией, чтобы добиться желаемого результата.

Обычно Водолеи зацикливаются на мнении окружающих, но пора отбросить эту привычку и начать жить "свою" жизнь.

Кого в первое полнолуние года ожидают неприятности

У представителей водной стихии заметно прибавится проблем. Тем не менее нельзя сказать, что Волчья Луна испытывает этих знаков на прочность, но период 25-27 января пройдет нервно и тревожно.

Однако водным знакам зодиака не стоит отчаиваться, ведь после таких эпизодов всегда наступает рост во всех сферах жизни.

Источник: https://7days.ru/

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