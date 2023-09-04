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Жизнь

Что едят, сколько тратят и за кого проголосуют. Главное за сутки в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Известный российский политолог Евгений Минченко объяснил, почему кандидаты в губернаторы Алтайского края выходят из предвыборной гонки, и спрогнозировал результаты выборов.
  • 6721 рубль ежемесячно тратит на питание среднестатистический житель Алтайского края. В селах едят меньше молока и мяса, чем в городах. А еще меньше пьют. Смотрите статистику.
  • Врач барнаульской детской поликлиники №3 Барнаула Елена Цапко ответила на главные вопросы о вакцинации от гриппа.
  • Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют Сибири аномально снежную зиму и раннюю весну. Смотрите, что ждет жителей Алтайского края в новых сезонах.
  • «Четкий» директор Музыкального театра Андрей Малышев рассказал в интервью о победах, планах и грандиозном ремонте.
  • Барнаульцы отпраздновали День города: общались с живыми статуями, слушали песни индейцев, смотрели бои ММА и фейерверк. Вот большой фоторепортаж.

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