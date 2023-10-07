10 октября
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Жизнь

Что делать российским туристам, которые прямо сейчас находятся в Израиле

В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за начала войны с палестинскими боевиками.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.

От обстрелов Палестины пострадали жилые дома в столице. Есть раненые среди граждан Израиля.

СМИ сообщают, что ракеты прилетают на территорию Израиля уже более восьми часов.

Туристы

Около сотни организованных российских туристов прямо сейчас находятся в Израиле, многие в - Тель-Авиве. Сколько россиян въехали в страну самостоятельно, не в составах туров, неизвестно.

Штаб при Минэкономразвития РФ по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством России в Израиле и с туристической отраслью.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" не осуществляют полеты над территорией Израиля.

Пострадавших и раненных среди российских туристов нет.

Номер телефона

Минэкономразвития РФ опубликовало телефон экстренной связи для путешественников из РФ, организовавших самостоятельную поездку в Израиль: +972 54 962 23 41.

Напомним, сектор Газа выпустил более 5 тыс. ракет по Израилю.

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