Что делать, если заметил грубое нарушение ПДД

Если вы заметили грубое нарушение правил дорожного движения, важно действовать правильно, чтобы обеспечить безопасность на дороге и предотвратить возникновение дорожно-транспортного происшествия. В этой статье Госавтоинспекция Алтайского края расскажет, как стоит действовать в случае, если Вы стали свидетелем нарушения ПДД РФ.

Мужчина разговаривает по телефону с использованием рук во время вождения автомобиля.

Алгоритм действий при обнаружении нарушения Правил:

1. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь эмоциям. Важно оставаться собранным и не принимать поспешных решений.

2. Запишите номер автомобиля нарушителя. Это поможет идентифицировать транспортное средство и привлечь нарушителя к ответственности.

3. Сделайте фотографии или видеозапись нарушения. На видео или фото должны быть указаны дата, время и место, чтобы можно было понять, где и когда произошло правонарушение. Тогда, согласно статье 26.7 КоАП РФ, эти материалы будут считаться документами, важными для административного дела.

4. Направьте обращение в Госавтоинспекцию. Это можно сделать несколькими способами:

личная подача заявления;

подача заявления в заказном письме;

подача заявления в электронном виде.

При подаче заявления через сеть Интернет необходимо:

зайти на сайт ГИБДД в раздел обращений;

в нижней части страницы кликните по клавише «Подать обращение» и далее перейдите к заполнению анкеты;

в анкете выберите регион, на территории которого произошло нарушение ПДД РФ;

далее в поле «Подразделения» выберите подразделения Госавтоинспекции;

введите свои данные (фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты);

в поле «Текст обращения» введите текст заявления (следует указать дату, время и место нарушения, данные автомобиля нарушителя (номера, марка и модель), пункт Правил, который был нарушен и статью КоАП РФ, предусматривающую наказание за данное нарушение);

добавьте к заявлению фото и видеоматериалы с зафиксированным правонарушением;

в завершении кликните клавишу «Отправить обращение».

Если вы решили подать обращение лично или в письме, то в заявлении также необходимо отразить свои данные, телефон для связи, составить текст заявления с указанием даты, времени и места нарушения, данными автомобиля нарушителя (номера, марка и модель), пунктом Правил, который был нарушен и статьи КоАП, предусматривающими наказание за данное нарушение. К заявлению требуется приложить:

фотографии с места нарушения (5 штук);

CD-диск с фотографиями с места нарушения (1 штука — 40 фото).

5. При получении обращения сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку и примут решение о привлечении нарушителя к ответственности.

ВАЖНО! Не пытайтесь преследовать нарушителя или самостоятельно остановить его. Это может быть опасно и незаконно.

Информирование правонарушителя о нарушении Правил

Уведомление о нарушении ПДД РФ правонарушитель может получить несколькими способами:

по электронной почте. Если он зарегистрирован на портале «Госуслуги» и указал адрес электронной почты;

в приложении «Госуслуги Авто», если установлено приложение «Госуслуги Авто»;

по SMS, если подключена услуга SMS-информирование;

в личном кабинете на официальном сайте Госавтоинспекции, если есть личный кабинет;

в Госавтоинспекции, если он лично обратился в подразделение.

Что делать, если вы стали свидетелем ДТП?

Если Вы стали свидетелем аварии, то необходимо предпринять следующие действия.

Обеспечьте безопасность, убедитесь, что вам и другим участникам дорожного движения ничего не угрожает. Если есть пострадавшие, окажите им первую помощь. В случае, если вы не уверены в своих действиях, лучше дождитесь приезда скорой помощи. Вызовите экстренные службы по номеру 112 или 101 и сообщите о случившемся. Оставайтесь на месте, не перемещайте предметы, связанные с аварией, до прибытия экстренных служб. Предоставьте информацию о случившемся сотрудникам полиции, медикам, прибывшим на место ДТП. Предложите помощь. Если это возможно, предоставьте свои контактные данные, чтобы с вами могли связаться для уточнения информации. Не поддавайтесь панике. Сохраняйте спокойствие и выполняйте все необходимые действия.

Самое важное - в нашем Telegram-канале