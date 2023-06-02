2 июня
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Жизнь

Чистота залог невроза: барнаульцы стояли в пробке из-за мытья отбойников на мосту

Утром 2 июня на Старом мосту образовалась огромная пробка, сообщает "В курсе 22".

Моют отбойники на Старом мосту.
Моют отбойники на Старом мосту.
В курсе 22

Барнаульцы остались недовольны тем, что рабочих отправили мыть отбойники на Старом мосту в самое неподходящее время.

В результате образовалась пробка больше трех км.

По данным карты "2ГИС" затор уже устранен.

Скриншот.
Скриншот.
2ГИС
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