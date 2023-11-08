Еще одно село в Алтайском крае обрело качественную питьевую воду

Модернизация системы водоснабжения завершилась в селе Пещерка Залесовского округа. Местные жители рассказывают: с водой у них всегда были проблемы, такие, что фильтры не помогали. Теперь, благодаря федеральной программе, об этих сложностях они могут не вспоминать.

Как все началось

В декабре прошлого года на прямую линию губернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило коллективное обращение жителей села Пещерка по вопросу улучшения качества воды в селе.

Обращение перенаправили министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Ведомство взяло вопрос на контроль.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислава Цыро, чтобы обновить систему водоснабжения в селе, переложить часть имеющихся водопроводных труб было бы недостаточно.

На Алтае в селе Пещерка полностью модернизировали систему водоснабжения. Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Алтайского края.

Поэтому было решено становить более мощной водонапорную башню и пробурить дополнительные скважины.

Уже в начале 2023 года мы подготовили проект, прошли необходимые экспертизы и конкурсные процедуры. Минстрой Алтайского края помог нам направить заявку на получение денежных средств из федерального бюджета — Фонда развития территорий, — рассказал глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев.

Общая сумма федеральной поддержки составила 38 млн рублей, еще 7,7 млн рублей выделили из бюджета Алтайского края.

Как проходили работы

Модернизация водопровода в Пещерке активно велась в течение весенне-летнего периода.

В селе установили новую и более мощную водонапорную башню объемом 160 куб., пробурили скважину.

Новым для Залесовского округа методом горизонтально-направленного бурения проложили 7,2 км сетей центрального водопровода, еще порядка 5 км новых водопроводных сетей было проложено к домам потребителей.

Сейчас качественной питьевой водой обеспечены все жители Пещерки — 907 человек, а также социальные учреждения села — школа и Дом культуры.

Раньше нашу воду нельзя было пить, дома стояло по три фильтра, которых хватало не надолго, а чтобы постирать вещи или помыться, воду приходилось долго сливать и отстаивать. Решили собраться неравнодушными жителями и записать обращение. Хочется сказать большое спасибо, что так быстро начали приниматься меры! Меньше чем за год нам помогли решить проблему, которая очень остро стояла долгие годы, — поделилась Любовь Фомина, одна из жительниц.

Именно она в декабре 2022 года обращалась на прямую линию губернатора Алтайского края. Теперь ее просьба исполнена — в Пещерке есть качественная питьевая вода.

На Алтае в селе Пещерка полностью модернизировали систему водоснабжения. Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Алтайского края.

Станислав Цыро также добавил, что региональные власти дополнительно привлекли 200 миллионов рублей из Резервного Фонда Российской Федерации для решения вопросов, связанных с водоснабжением на территории края, в частности, устройства водонапорных башен и бурения скважин.

И если раньше было запланировано в 2023 году обустроить 45 скважин и 10 башен, то благодаря этой поддержке ожидаем перевыполнение плана: устройство 74 скважин и 19 водонапорных башен, — поделился он.

Всего же, по его словам, c учетом федеральных средств объём финансирования этих мероприятий составит 400 миллионов рублей.