Четырехметровый пирог представили на Шукшинском фестивале

Как мы уже рассказывали, гостей кормили пирогами с мясом, рыбой, ягодами и фруктами.
Но один поразил всех - длина гигантского пирога составила четыре метра.
Посмотреть, как прошел Шукшинский кинофестиваль, можно здесь.
Около пяти тысяч пирогов испекли на Шукшинские дни.
Как мы уже рассказывали, гостей кормили пирогами с мясом, рыбой, ягодами и фруктами.
Но один поразил всех - длина гигантского пирога составила четыре метра.
Посмотреть, как прошел Шукшинский кинофестиваль, можно здесь.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter