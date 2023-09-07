Черно-желтая опасность. Как защититься от укусов ос и не спутать с мирной пчелой

Пчелы, шмели, осы, даже мухи — и все черно-желтые, как их различить? Особенно, когда они подлетают слишком близко и пытаются сесть на кусочек арбуза. Доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко рассказала, как отличить одно насекомое от другого и избежать встречи с ними.

«Ты как я, а я как ты»

Действительно, пчелы и осы очень похожи друг на друга. Оба насекомых — опылители, имеют черно-желтый окрас и острое жало. Однако отличить их можно.

Если вы поборете страх перед насекомым и получше приглядитесь, то увидите, что у ос обтекаемое, гладкое, вытянутое тело. Пчелы же более круглые, их тельце покрыто множеством волосков.

Оба жужжащих пугают людей своими болезненными укусами. Но и здесь есть отличие. У пчел жало покрыто множеством зазубрин и похоже на маленький гарпун. Когда насекомое жалит человека, то острие зацепляется за кожу и остается внутри. Пчела же лишается своего главного оружия и впоследствии умирает.

У ос не такая печальная судьба. Их жало острое и похоже на иглу, благодаря чему оно не застревает в жертве. Тем самым хищник может жалить по несколько раз и оставаться в полном порядке.

Что касается шмелей, которых тоже путают с осами, то здесь все проще. Они намного крупнее своих собратьев и могут похвастаться пушистой полосатой шубкой. Об их приближении свидетельствует громкое гудение. Шмели отличаются более миролюбивым характером и кусаются только в крайних случаях, например, когда защищают свое гнездо. Их укол менее болезнен, чем у пчел и ос.

Пчела. Фото из открытых источников.

Мирные подражатели

Есть у ос и более мирные подражатели. Одни из них — мухи-журчалки, которые также выкрашены в черно-желтую полоску.

Отличить журчалку от осы можно по количеству крыльев. У осы, пчелы и шмеля — четыре крыла, так как они относятся к отряду перепончатокрылых. У мухи же их всего два, так как она из отряда двухкрылых.

«К счастью, журчалка абсолютно безобидна для человека. Угрожающая маскировка ей нужна для безопасности, чтобы хищники путали ее с осой или пчелой и держались подальше. В природе это называется мимикрией», - рассказывает Татьяна Антоненко.

Муха-журчалка Wikimedia Commons

Похожий механизм применяют даже бабочки, например, осиная моль и техасская осиная бабочка. Но их выдают большие крылья, характерные для всех чешуекрылых.

Также барнаульцы заметили черно-полосатых пауков, с первого взгляда напоминающих ос. Этот вид называется Аргиопа Брюнниха. Они предпочитают жить в беседках, на дачах, в огородах и частных домах. Иногда выползают на обочины городских дорог. Осиные пауки также не представляют опасности для человека.

Несмотря на безобидный вид, Татьяна Антоненко не советует лишний раз тревожить этих насекомых. В случае опасности даже мирные виды могут постоять за себя.

Паук-оса. "Подслушано Барнаул"

Как избежать нападения ос

Эксперт отмечает, что осы очень прожорливы и чаще всего летят к человеку из-за еды. Особенно любят сладкие арбузы и дыни — насекомые чувствуют сахар издалека. А также обожают шашлык. Мощные челюсти позволяют осам без проблем отрывать куски от мяса и набивать им брюшко.

Поэтому, выезжая на природу, внимательно следите за продуктами. Корки от съеденных арбузов и дынь стоит складывать в отдельный пакет и туго завязывать. Поставьте его подальше от стола, чтобы осы не кружили вокруг людей.

Если же блюдо осталось недоеденным, то его нужно накрыть пакетом или полотенцем. Тем самым вы не будут приманивать насекомых.

Когда оса к вам подлетает, то не стоит махать возле нее руками. Так вы только спровоцируете хищника на атаку.

Оса. СС0

Что делать, если укусила оса

Яд осы гораздо токсичнее, чем у пчел: место укуса быстро краснеет, опухает и начинает болезненно пульсировать.

Для таких случаев нужно брать с собой антигистаминные препараты, советует Антоненко. Они помогут предотвратить аллергическую реакцию организма и ускорить заживление.

Также место укуса нужно обработать антисептиком, наложить повязку из стерильного бинта и приложить лед или холодный компресс.

Стоит помнить, что употребление алкоголя может привести к усилению отека.

Бинт, рука, капельница. СС0

Можно ли случайно съесть осу

Бывали такие случаи, что человек слишком увлекался едой, и не замечал, как на нее садилась оса.

Естественно, оказавшись во рту, насекомое тут же ужалит. Маловероятно, что жало застрянет в небе. Однако отек может наступить очень быстро.

В таком случае нужно быстро прополоскать рот теплой водой, чтобы смыть яд, а после принять антигистаминные препараты. Также стоит пить большое количество воды, чтобы разбавить яд и ускорить его вывод из организма.