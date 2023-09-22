«Черные» города, несправедливые зарплаты и возвращение к маскам. Что произошло в Алтайском крае 22 сентября

- Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края носить маски в общественных местах — из-за всплеска заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.
- Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с наибольшим объемом вредных выбросов в атмосферу. Четвертое место заняла Республика Алтай.
- Жители Алтайского края рассказали о несправедливой разнице в зарплатах с коллегами.
- Глава минтранса Алтайского края Антон Воронов по требованию прокуратуры погасил долг за премии, которые назначал сам себе, когда руководил Павловским районом.
- Власти Барнаула ищут подрядчика на ремонт «осыпающегося» дома на пр. Ленина, 67а. Начальная цена контракта — 63,9 млн рублей.
- В Барнауле на месте бывшего клуба Che Guevara официально открыли бар-ресторан Lil Brazil.
- На Чуйском тракте ограничат движение из-за военных колонн. 25 сентября — с 8:00 до 8:30 и с 12:30 до 13:30 по маршруту «ЗАТО Сибирский садоводство "Горизонт"», 26 сентября — с 5:00 до 8:00 по маршруту «ЗАТО Сибирский — Баюновские Ключи».
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