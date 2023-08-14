Чем опасен квас. Диетологи рассказали о вреде этого напитка

Михаил Гинзбург - доктор медицинский наук, врач диетолог высказал свое мнение про чрезмерное потребление кваса.

Доктор Гинзбург рассказал, что в славянском квасе содержатся полезные бифидо- и лактобактерии, которые благоприятно влияют на организм.

Но по мимо этого, в содержании напитка есть ряд ингредиентов, которые имеют негативное воздействие на органы человека.

Раньше квас считался алкогольным продуктом. Сейчас же к алкоголю его не относят.

Однако квас содержит органические кислоты, которые раздражают слизистую желудка, усиливая проявление гастрита и язвенной болезни.

Также избыточное количество сахара в нынешнем рецепте кваса вызывает риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета.

Михаил Гинзбург советует употреблять не более одного стакана кваса в день, после еды.

А окрошку на квасе лучше есть не более одной порции.

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