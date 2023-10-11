"Человек больной, ему там скучно". Кто разносит слух о браке вдовы Юрия Шатунова с его директором

Бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что вдова Юрия Шатунова и его директор Аркадий Кудряшов собираются вступить в брак. По его словам, это нужно Кудряшову для получения прав на песни группы, сообщает " Газета.ru ".

Однако сам Кудряшов этот слух быстро опроверг.

По его словам, все права на творчество артиста принадлежат только жене Юрия Шатунова.

Также он отметил, что Разину просто нечем заняться.

"Человек больной. Уехал в США, сбежал. Ну ему там скучно. Он придумывает всякие небылицы. Не зная английского языка, в Америке можно сойти с ума от безделья. Вот человек и развлекается" — заявил в разговоре с KP.RU Аркадий Кудряшов.

Он даже нанял человека, который следит за публикациями Разина в соцсетях и копирует их, так как тот быстро удаляет свои "сенсации".

Ранее мы рассказывали, как и с кем Юрий Шатунов боролся за права на свои песни.