160 тыс. голливудских актеров вслед за сценаристами 14 июля устроили самую масштабную забастовку за всю историю. Из-за этого производство американского кино может остановиться на неопределенный срок. Altapress.ru разбирается, чего хотят киноделы и как это повлияет на индустрию.

Последняя забастовка американской актерской гильдии была в 1980 году. А одновременно актеры и сценаристы в последний раз бастовали в 1960-м году.

Почему актеры начали забастовку?

Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» кинокритик Сергей Сычев, бойкот актеров - закономерное следствие забастовки актеров, которая длилась несколько месяцев и уже очень сильно повлияла на кинопроцесс.

На недовольство у голливудских киноделов есть несколько причин.

Во-первых, и сценаристы, и актеры считают, что их зарплаты не соответствуют сверхприбылям, которые приносят проекты, в которых они участвуют. Виновата в том числе инфляция.

Фильмы. Съемка. Актеры. unsplash.com

Во-вторых, у многих сотрудников киноиндустрии появился вопрос распределения прибыли со стриминговых сервисов. Люди, как правило, оплачивают месячную или годовую подписку, либо покупают отдельный фильм или сериал. Но создатели не видят авторских отчислений за свои произведения.

В-третьих, работников беспокоит слишком короткая занятость - один сезон современного сериала на восемь эпизодов уже успевают снимать за 10-12 недель.

И, наконец, многих беспокоит искусственный интеллект и его неотрегулированное использование, нарушающее авторские права и заменяющее человеческий труд.

Фильмы. Съемка. Актеры. unsplash.com

Что актеры не будут делать после начала забастовки?

Члены Гильдии актеров не будут сниматься в проектах, а также участвовать в промокампаниях.

Артисты перестанут давать интервью и публиковать посты в соцсетях, посвященные картинам, не смогут посещать премьеры и продвигать проекты.

Фильмы. Съемка. unsplash.com

Фильмы перенесут или отменят?

В забастовке участвуют 98 процентов членов профсоюза, что сильно затормозит съемки, которые уже начались, отметил Сергей Сычев.

Всегда найдутся те, кто будут работать даже во время забастовки, чтобы сорвать ее, но их точно будет недостаточно, чтобы продолжить съемки.

Если кто-то не поддержит забастовку сейчас - после нее противников могут исключить из профсоюза. Профсоюзы - очень важный социальный институт в Америке, они реально защищают своих работников. Поэтому место в них потерять боятся.

Фильмы. Съемка. Актеры. unsplash.com

Однако кинокритик считает, что на роли могут пригласить иностранных актеров, особенно в фильмы, производство которых уже началось и которые с каждым днем терпят убытки.

В то же время голливудские производители могут перенести съемки за рубеж.

Но есть вероятность и того, что процесс просто остановят. Даты выхода некоторых голливудских произведений уже перенесли из-за забастовки сценаристов, например "Дисней" перенес уже более 10 фильмов, а также пострадали приквел "Игры престолов", "Очень странные дела", "Властелин колец: Кольца власти" и другие.

Ранее во Франции задержали больше 1 тыс. человек во время протестов.