Чего следует опасаться на Харитонов день

11 октября в народном календаре отмечен как Харитонов день. Сегодня православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника.

Традиции Харитонова дня

Харитонов день на Руси считали опасным. В этот день вырастал риск сглаза или порчи.

В доме тщательно присматривались и прислушивались к приметным знакам. Например, если в этот день дом начинал скрипеть, это предвещало беду.

Что нельзя делать 11 октября

Выметать сор из дома — по выброшенному мусору могут навести порчу.

Собирать ягоды ежевики — можно накликать беду.

Лучше остерегаться людей с карими и темными глазами — они более склонны к колдовству.

Приступать к тяжелой работе и каким-либо начинаниям — все пойдет не по плану.

Заниматься домашними делами — можно навредить дому.

Приметы Дня Харитона