Часики уже не тикают. Алтайские врачи рассказали, почему не стоит затягивать с рождением первого ребенка

Наряду с низкой рождаемостью по стране эксперты отмечают повышение возраста будущих родителей. Все чаще молодые люди откладывают рождение первенца, чтобы сколотить капитал и купить жилье. В пресс-службе перинатального центра «ДАР» рассказали, когда лучше всего задумываться о ребенке и с чем приходится столкнуться возрастным родителям.

Статистика

Как показывают цифры последних десятилетий, средний возраст женщин, родивших первенца, начал увеличиваться с 2000 года. Если до начала 90-х девушки становились мамами в 22-23 года, то через десять лет – уже в 26-28.

За последние 20 лет женщины все чаще рожали первого ребенка между 30 и 40 годами. По подсчетам экспертов, таких случаев стало в три раза больше. Также почти на 50% возросло количество мам после 40 лет.

В 2023 году большая часть женщин стали мамами до 35 лет — 12 668. В три раза меньше тех, кто родил в позднем возрасте — 3 992. Средний возраст женщины, родившей первого ребенка- 28,6 лет.

Беременная женщина, снимок УЗИ. Фото: freepik, автор Racool_studio.

Когда становиться родителями

Мнения врачей в вопросе о том, когда лучше всего родить первенца, расходятся. С одной стороны, люди после 25 лет и старше более осознанно подходят к вопросу о ребенке. Репродуктолог перинатального центра «ДАР» Ольга Грудилова считает, что, как правило, психологическая готовность к родительству наступает гораздо позже, чем биологическая. Будущие родители успевают получить образование, построить карьеру и обзавестись собственным жильем.

Однако, отмечают эксперты, именно после 30 лет женщины чаще всего сталкиваются с трудностями при зачатии и вынашивании беременности.

«Стоит иметь в виду, что с возрастом способность к деторождению постепенно уменьшается, – отмечает Ольга Грудилова. – Для зачатия может понадобиться больше времени. Количество яйцеклеток заложено у женщин при рождении, и новых, к сожалению, не образуется. У мужчин сперматогенез (выработка сперматозоидов в яичках) происходит непрерывно в течение жизни».

Беременная женщина. https://unsplash.com/

Столкнувшись с проблемами, супруги обращаются к врачам. В Алтайском крае - в краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции перинатального центра «ДАР».

Специалисты выделяют несколько проблем, которые мешали паре стать родителями:

у женщин – нарушение проходимости маточных труб как следствие различных инфекционных заболеваний, проблемы эндокринной системы, различные патологии матки и яичников;

у мужчин – различные формы нарушений сперматогенеза, которые также могут быть следствием воспалительных заболеваний, эндокринных нарушений.

Причины таких нарушения могут быть связаны как с внешними факторами (экология, уровень стресса, вредные привычки, в том числе курение электронных сигарет, качество питания), так и с различными заболеваниями, приобретенными с годами.

«Если на этапе диспансеризации в женской консультации женщина жалуется, что не может зачать ребенка в течение одного года (или 6 месяцев, если женщина старше 35 лет), акушер-гинеколог направляет пациентку к врачу-репродуктологу в «ДАР», – рассказывает врач. – Мы обследуем супружескую пару, выявляем причины бесплодия и проводим коррекцию, применяя медикаментозное и хирургическое лечение, а также вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО)».

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

Родить в любом возрасте

Врачи считают оптимальным возрастом для рождения детей – период от 20 до 30 лет.

При этом современные врачи дают возможность родить ребенка даже тем женщинам, у которых закончился репродуктивный период. Перинатальный центр «ДАР», как флагман родовспоможения Алтайского края, принимает целый комплекс мер для того, чтобы пациенты в любом возрасте смогли стать родителями.

Для супружеских пар старших возрастных групп, а также для пациентов любого возраста, у которых по разным причинам отсутствуют собственные половые клетки, в центре предлагают программы с использованием донорского генетического материала (яйцеклеток и сперматозоидов). Также в «ДАРе» есть возможность суррогатного материнства».

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

«Самое главное – нужно помнить, что подготовка к беременности в любом возрасте должна начинаться с обращения к врачу: мужчин – к урологу-андрологу, женщин – к гинекологу. Будущим родителям необходимо убедиться в отсутствии факторов, которые могут негативно повлиять на зачатие и развитие малыша», - советует репродуктолог.

В 2024 году в алтайском минздраве планируют развивать технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Алтайский край – один из немногих регионов России, где дорогостоящая процедура ЭКО проводится за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На 2024 год запланировано более 1,2 тыс. процедур.

«Это значительный вклад в демографическую политику регионов», - отметил глава минздрава.

Ранее altapress.ru сообщал, сколько детей родилось в Алтайском крае в 2023 году, и почему эти цифры далеки от идеала.

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