2 июня
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Жизнь

Буйство красок и красоток, собачки, коровки и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru

Немного вспомним, как было хорошо в мае. Начали цвести яблони и кусты сирени, щечки прохожих становились розовыми от яркого солнца, а в праздники на небе распускались бутоны салютов. Всем этим фотокорреспонденты altapress.ru Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин и Ирина Пергаева делятся с вами в фотоподборке ушедшей весны.

Майская фотоподборка.
Майская фотоподборка.
altapress.ru

А еще мы не только гуляли по улице, но и смотрели спектакли, ходили на выставки и любовались коровками. Кстати, попробуйте их сосчитать.

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