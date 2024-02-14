Буран на трассах, стройка на Ковше и китайский щелк. Что произошло в Алтайском крае 14 февраля

◆ В Алтайском крае бушует непогода. Весь день в регионе перекрывают трассы, на дорогах — нулевая видимость и множество ДТП.
◆ Челябинская компания, которая производит семечки «Джинн», задумала бизнес в Алтайском крае. Инвестор уже выкупил здесь крупное сельхозпредприятие и планирует начать большую стройку.
◆ В районе Ковша в Барнауле построят еще один многоквартирник. Участок огромный — как, вероятно, и будущий дом.
◆ В Барнауле первоклассник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП (да, и такое бывает). В полиции установили личность ребенка и рассказали об инциденте.
◆ Барнаулец Артем Капустин был певцом, а стал кожевником — такой вот интересный путь. Почитайте, как он решился променять микрофон на шило и открыть собственную мастерскую.
Самое важное - в нашем Telegram-канале