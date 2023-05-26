27 мая
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Жизнь

Бункеры в подвалах и на участках: какие барнаульские бомбоубежища известны горожанам. И при чем здесь аэропорт

Накануне стало известно о том, что МЧС прорабатывает правовые механизмы для использования любых подземных пространств для укрытия населения при военных конфликтах.

Бомбоубежище в Барнауле.
Бомбоубежище в Барнауле.
barneos22, Евгений Кучинев.

Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков. И сделал акцент на приграничных территориях.

Тема бункеров - бомбоубежищ - не новая. Altapress.ru неоднократно обращался к этой теме. Мы решили напомнить, какие бомбоубежища есть, к примеру, в Барнауле. И как власти призывали горожан реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Всем приготовиться

В декабре 2022 года барнаульское ТСЖ «Красноармейский, 53» получило телефонограмму от администрации Центрального района. Мэрия попросила развесить в подъездах памятки — как реагировать на сирены и гудки, куда бежать при воздушной и радиационной тревоге и что такое заглубленные помещения, в которых можно прятаться.

Понятно, что ситуация в стране беспокойная - ранее президент РФ заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

Обязаны

Власти обязаны сообщать людям о способах защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах, средствах индивидуальной защиты, о порядке укрытия в защитных сооружениях и заглубленных сооружениях.

Указ президента от 19 октября №757 — документом определено для Алтайского края базовый уровень готовности — призывает муниципальные власти организовать информирование населения.

Если подан звуковой сигнал «Внимание всем!» (звучат сирены, гудки предприятий и пр.), нужно включить ВСЕ имеющиеся средства радио- и телекоммуникаций и прослушать информацию штаба ГО. И быть внимательным.

Бункер на участке

В Госдуме призвали специалистов выяснить, что в каком состоянии находятся бомбоубежища. Кроме того, важно понять, какой бункер от чего защищает. Если это необходимо, бомбоубежища необходимо отремонтировать и модернизировать.

Причем россияне смогут построить бункеры и на своих земельных участках. Для этого гражданам предложат добровольную проверку безопасности.

Тенденция

О наличии в доме бомбоубежищ начали сообщать в объявлениях о продаже недвижимости. И бункеры в доме продавцы жилья позиционируют как ключевое преимущество.

В сентябре 2022 года количество поисковых запросов в «Яндексе» по слову «бомбоубежище» выросло в 17 раз год к году, интерес к бомбоубежищам в Москве вырос с нуля до 48,4 тыс. запросов.

"Россия" для народа

В марте 2022 года в Барнауле бывший кинотеатр "Россия" с бомбоубежищем подорожал на 12 млн рублей. Здание находится в самом центре города. Под бывшим кинотеатром - бомбоубежище.

Подземный город

До недавнего времени многие с любопытством изучали фото бомбоубежищ. А краеведы в своих блогах рассказывали о подземных бункерах Барнаула. А в 2015 году барнаульские сталкеры обнаружили бомбоубежище на сереброплавильном заводе и сообщили в группе Urban Exploration of Barnaul.

Участники группы отмечают, что в годы советской власти для работников барнаульской Спичечной фабрики появилось простейшее бомбоубежище. Это был двадцатиметровый сводчатый тоннель из железобетонных конструкций.

В группе предполагают, что с конца 80-х противорадиационное укрытие не обслуживалось и за несколько лет пришло в негодность. Сейчас тоннель находится в плачевном состоянии — каждую весну его затапливает талыми водами.

Где находятся

Бомбоубежища часто расположены непосредственно на территории предприятия, в подземных инфраструктурах города. А во многих больницах, театрах укрытия обычно устроены прямо в подвалах. Имеется противорадиационное укрытие в аэропорту Барнаула. Площадь укрытия составляет 600 квадратных метров.

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