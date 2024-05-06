Будут ли 9 мая продавать алкоголь в Барнауле

9 мая отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Будут ли ограничения в продаже алкоголя, рассказали в администрации города.

В Алтайском крае не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День Победы.

За нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 14.16 КоАП РФ. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тыс. рублей с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Для юридических лиц штраф составит от 100 до 300 тыс. рублей также с возможной конфискацией.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» заменят фотографиями героев на автобусах на Алтае.

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